На Волині п’яний водій замість адмінки заробив кримінал

Під час комендантської години працівники Камінь-Каширського райвідділу поліції зупинили автомобіль, водій якого перебував стані алкогольного сп’яніння.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.Під час спілкування водій, щоб уникнути адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП, пропонувавполіцейським у сумі 200 євро, за непритягнення до передбаченої законом відповідальності.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відносно водія відкрито кримінальне провадження передбачене ч. 1 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу — від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.