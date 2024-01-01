На Волині п’яний водій замість адмінки заробив кримінал

На Волині п’яний водій замість адмінки заробив кримінал
Під час комендантської години працівники Камінь-Каширського райвідділу поліції зупинили автомобіль, водій якого перебував стані алкогольного сп’яніння.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.

Під час спілкування водій, щоб уникнути адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП, пропонував неправомірну вигоду поліцейським у сумі 200 євро, за непритягнення до передбаченої законом відповідальності.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відносно водія відкрито кримінальне провадження передбачене ч. 1 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу — від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: хабар, Волинь
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