Волинянин після повернення з війни навчив собаку допомагати військовим із реабілітацією
Сьогодні, 08:04
Волинянин Володимир Лев навчив собаку Еллі допомагати ветеранам війни в реабілітації. Він професійно займається каністерапією – методом допомоги людям завдяки спеціально навченим тваринам. Пів року тому чоловік сам повернувся з війни.
Про це йдеться в сюжеті «12 Каналу», пишуть Волинські новини.
«Я проходив кадрову військову службу в Національній гвардії України, неодноразово брав участь в АТО. Займав посаду начальника кінологічного взводу, тобто працював зі службовими собаками та інструкторами», – поділився Володимир Лев.
На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України, був командиром взводу. Про важкий воєнний досвід згадувати не хоче.
Як зазначив, про метод терапії, де людям допомагає собака, зацікавився за рік до подій 24 лютого 2022-го.
«Намагався опанувати себе, згадати, чим можу бути корисним, і відновив свою практику в роботі із собаками», – акцентував військовий.
Володимир добре розуміє, що важливо для людей, які пережили жахіття війни. Впоратися з депресією, підняти настрій – із цим допомагає навчений собака.
Господар розповів: на фронті бійці часто доглядають за тваринами, отримуючи від них тепло. Спілкування з псом показує, що на війні були не тільки негативні речі.
«На занятті видно реакцію військових на собачку. Це також спогади. І на фоні негативних емоцій у них з’являється якась радість», – зазначив Володимир Лев.
Щоб стати каністерапевтом, він пройшов навчання. Любов до собак у нього з дитинства. Володимир постійно мав справу з песиками. З його слів, повинен бути зв’язок між людиною та собакою. Тварину підібрав під цей курс – узяв Еллі ще цуценям.
Собаки-терапевти допомагають військовим і у фізичних реабілітаціях, коли супроводжують на прогулянках. Одночасно кожному психологу-терапевту треба свій психолог, пояснив Володимир, тому собаці теж треба відпочинок. У Еллі теж є методи, як абстрагуватися від людей.
«Після тяжкого дня, якщо вона вважає, що гарно відпрацювала, може попросити нагороди. Наприклад, полежати 2–3 хвилини на ліжку, ніби її немає», – пригадав, каністерапевт.
Про це йдеться в сюжеті «12 Каналу», пишуть Волинські новини.
«Я проходив кадрову військову службу в Національній гвардії України, неодноразово брав участь в АТО. Займав посаду начальника кінологічного взводу, тобто працював зі службовими собаками та інструкторами», – поділився Володимир Лев.
На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України, був командиром взводу. Про важкий воєнний досвід згадувати не хоче.
Як зазначив, про метод терапії, де людям допомагає собака, зацікавився за рік до подій 24 лютого 2022-го.
«Намагався опанувати себе, згадати, чим можу бути корисним, і відновив свою практику в роботі із собаками», – акцентував військовий.
Володимир добре розуміє, що важливо для людей, які пережили жахіття війни. Впоратися з депресією, підняти настрій – із цим допомагає навчений собака.
Господар розповів: на фронті бійці часто доглядають за тваринами, отримуючи від них тепло. Спілкування з псом показує, що на війні були не тільки негативні речі.
«На занятті видно реакцію військових на собачку. Це також спогади. І на фоні негативних емоцій у них з’являється якась радість», – зазначив Володимир Лев.
Щоб стати каністерапевтом, він пройшов навчання. Любов до собак у нього з дитинства. Володимир постійно мав справу з песиками. З його слів, повинен бути зв’язок між людиною та собакою. Тварину підібрав під цей курс – узяв Еллі ще цуценям.
Собаки-терапевти допомагають військовим і у фізичних реабілітаціях, коли супроводжують на прогулянках. Одночасно кожному психологу-терапевту треба свій психолог, пояснив Володимир, тому собаці теж треба відпочинок. У Еллі теж є методи, як абстрагуватися від людей.
«Після тяжкого дня, якщо вона вважає, що гарно відпрацювала, може попросити нагороди. Наприклад, полежати 2–3 хвилини на ліжку, ніби її немає», – пригадав, каністерапевт.