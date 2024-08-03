На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги

На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги
На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги.

Про це повідомив пізно ввечері 3 серпня очільник ОВА Олександр Прокудін, пише LB.ua.

“Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Прокудін.

Також він повідомив, що під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення.

Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала.

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Теги: Росія, Україна, війна
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