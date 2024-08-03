На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги





Про це повідомив пізно ввечері 3 серпня очільник ОВА Олександр Прокудін, пише



“Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Прокудін.



Також він повідомив, що під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення.



Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги.Про це повідомив пізно ввечері 3 серпня очільник ОВА Олександр Прокудін, пише LB.ua “Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Прокудін.Також він повідомив, що під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення.Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала.

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