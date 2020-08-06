Україна евакуює своїх громадян з Лівану





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



Над цим працюють Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба зовнішньої розвідки та Міністерство закордонних справ.



У ГУР розповіли, що 21 жінка та 9 дітей уже прибули до Жешува, що в Польщі, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули й представники розвідки. Евакуйованим надають усю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до України.



«Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей», — заявили розвідники.



Співробітники ГУР та МЗС продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають у Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.



«Ми продовжуємо цю роботу завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому — ми це робимо. І це зробимо», — запевнив Зеленський.



Як евакуюватися?



Громадяни, які бажають залишити Ліван за рекомендаціями МЗС, мають звернутися до посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти:



За цими контактами мають звернутися й ті, хто потрапив у надзвичайну ситуацію або постав перед загрозою життю і здоровʼю.



Також можна звертатися на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-16-57; чи за адресою електронної пошти:



Що робити тим, хто не бажає покидати Близький Схід?



Напередодні МЗС у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану, зокрема звернулося з проханням утриматися від поїздок до цих країн.



Тих, хто вже перебуває у Лівані, закликали розглянути можливість скорочення строку свого перебування у країні та утриматися від поїздок до територій:



що межують із сирійським кордоном;



що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;



до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу міста Триполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу міста Сайда);



Долини Бекаа;



південного передмістя Бейрута (район Дахіє).



Українцям в обох країнах відомство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування у країнах, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.



Що відбувається на Близькому Сході?



27 липня ліванське угруповання «Хезболла» вдарило по селу Мадждал-Шамс на Голанських висотах, де розташовані ізраїльські поселення. Унаслідок атаки загинули 12 людей, переважно діти й підлітки, ще близько 40 — зазнали поранень.



У відповідь армія оборони Ізраїлю атакувала столицю Лівану — Бейрут. Ціллю цієї атаки міг бути Фуад Шукр — один із лідерів ліванського угруповання, відповідальних за удар по селу. Імовірно, внаслідок атаки він загинув.



А 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію. Там заявили, що його вбили під час «лютого сіоністського нальоту на його резиденцію в Тегерані» після того, як він брав участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.



Після цього верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав ударити по Ізраїлю на знак помсти за смерть Ганії. Тим часом європейські та американські дипломати ведуть термінові переговори, аби не допустити нової повномасштабної війни на Близькому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна за дорученням президента Володимира Зеленського провела евакуацію 30 своїх громадян на Близькому Сході — з небезпечних районів Лівану. Робота над можливим вивезенням українців триває.Про це повідомив президент, пише Громадське Над цим працюють Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба зовнішньої розвідки та Міністерство закордонних справ.У ГУР розповіли, що 21 жінка та 9 дітей уже прибули до Жешува, що в Польщі, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули й представники розвідки. Евакуйованим надають усю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до України.«Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей», — заявили розвідники.Співробітники ГУР та МЗС продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають у Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.«Ми продовжуємо цю роботу завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому — ми це робимо. І це зробимо», — запевнив Зеленський.Громадяни, які бажають залишити Ліван за рекомендаціями МЗС, мають звернутися до посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: [email protected] За цими контактами мають звернутися й ті, хто потрапив у надзвичайну ситуацію або постав перед загрозою життю і здоровʼю.Також можна звертатися на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-16-57; чи за адресою електронної пошти: [email protected] Напередодні МЗС у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану, зокрема звернулося з проханням утриматися від поїздок до цих країн.Тих, хто вже перебуває у Лівані, закликали розглянути можливість скорочення строку свого перебування у країні та утриматися від поїздок до територій:що межують із сирійським кордоном;що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу міста Триполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу міста Сайда);Долини Бекаа;південного передмістя Бейрута (район Дахіє).Українцям в обох країнах відомство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування у країнах, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.27 липня ліванське угруповання «Хезболла» вдарило по селу Мадждал-Шамс на Голанських висотах, де розташовані ізраїльські поселення. Унаслідок атаки загинули 12 людей, переважно діти й підлітки, ще близько 40 — зазнали поранень.У відповідь армія оборони Ізраїлю атакувала столицю Лівану — Бейрут. Ціллю цієї атаки міг бути Фуад Шукр — один із лідерів ліванського угруповання, відповідальних за удар по селу. Імовірно, внаслідок атаки він загинув.А 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію. Там заявили, що його вбили під час «лютого сіоністського нальоту на його резиденцію в Тегерані» після того, як він брав участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.Після цього верховний лідер Іранунаказав ударити по Ізраїлю на знак помсти за смерть Ганії. Тим часом європейські та американські дипломати ведуть термінові переговори, аби не допустити нової повномасштабної війни на Близькому Сході.

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