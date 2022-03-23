«Той день обов'язково настане»: Ярослав Карпук з Волині переспівав з Вакарчуком та іншими зірками знаменитий хіт ОЕ

KOLA, Jerry Heil, YAKTAK (Ярослав Карпук з Волині) та SHUMEI.



Таким чином, через 24 роки після релізу на культовому альбомі "Янанебібув", пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення. В ній - спільне, одне на всіх бажання та переконання українців - наш той день обов'язково настане!







За словами лідера ОЕ, при виборі саме цих артистів вони орієнтувалися на певний критерій.



“Було бажання заспівати з тими виконавцями, які в буквальному сенсі народилися або в часи, коли створювався Океан Ельзи, або після того, тобто є ровесниками групи", - пояснює Вакарчук.



Разом з тим фронтмену "океанів” хотілося, щоб це були музиканти, у кожного з яких є свої досягнення у музичному житті і власний доробок, а також щоб “голоси і стилістика мали би пасувати до цієї пісні”.



Поза тим культові музиканти не обмежувалися власними стилями виконавців.



“Впевнений, що більш важливо, що всі вони обдаровані люди, які відчувають музику. Кожен з них має свій абсолютно беззаперечний талант. З ними було насправді легко працювати і це була справжня творча колаборація", - говорить Святослав.



Чому для переспіву вибрано саме "Той день"?



Так само як і склад виконавців, вибір самої композиції теж був невипадковим.



Як відомо, в середині жовтня ОЕ виповнюється 30 років. Цей особливий для день ОЕ пропонують провести разом з ними на концертах, які відбудуться у київському Палаці спорту 11 та 12 жовтня. Виступи Вакарчук і Ко назвали “Океан Ельзи. 30 років - Той день!”



“Саме ця багатозначна назва повністю відповідає і самому духу нашої дати, і духу часу, в якому ми живемо. Вдома за піаніно я створив цю повільну версію, і подумав, що було б добре заспівати її з іншими виконавцями", - коментує лідер “океанів".



Йому хотілось, “щоб для кожного українця вона резонувала саме з тим Днем на який ми всі очікуємо”.



“Кожен з нас розуміє про який день насправді ця пісня сьогодні - наш День Перемоги. Це стало таким тригером. Переспівувати пісню в оригінальній версії не бачу сенсу, вона є, існує, ми її збираємося виконувати на концертах, а в цьому випадку хотілося зробити щось абсолютно нове", - додає Вакарчук.



Цікаві факти про кліп на "Той день (ОЕ30 edition)"

Кліп, режисером якого став Юра Катинський, на пісню було знято липневого спекотного дня в самому серці Києва, на вулиці Заньковецької.



Це був саме той день, коли всі виконавці зібрались разом у невеликому просторі атмосферної київської квартири, яка перетворилась на окремий світ, де “живе музика, надія і віра у наш Той День"..



“Ми спеціально затисли усіх героїв кліпу стінами однієї локації. Цей відео перформанс побудований на протилежностях, тому тиснява самотньої квартири змінюється свіжим повітрям і простором, а виснаження та обмеження - вірою в те, що ніч мине і почнеться новий день. Той День, в якому в нашому небі над Києвом, Харковом, Одесою, усією Україною, ми знову побачимо пасажирські літаки", - говорить кліпмейкер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Святослав Вакарчук і Океан Ельзи презентували нову версію своєї пісні "Той день" у спільному виконанні із чотирма молодими, найбільш популярними українськими музикантами -Таким чином, через 24 роки після релізу на культовому альбомі "Янанебібув", пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення. В ній - спільне, одне на всіх бажання та переконання українців - наш той день обов'язково настане! РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися більше про трек, його ідею, а також послухати нову версію хіта.За словами лідера ОЕ, при виборі саме цих артистів вони орієнтувалися на певний критерій.“Було бажання заспівати з тими виконавцями, які в буквальному сенсі народилися або в часи, коли створювався Океан Ельзи, або після того, тобто є ровесниками групи", - пояснює Вакарчук.Разом з тим фронтмену "океанів” хотілося, щоб це були музиканти, у кожного з яких є свої досягнення у музичному житті і власний доробок, а також щоб “голоси і стилістика мали би пасувати до цієї пісні”.Поза тим культові музиканти не обмежувалися власними стилями виконавців.“Впевнений, що більш важливо, що всі вони обдаровані люди, які відчувають музику. Кожен з них має свій абсолютно беззаперечний талант. З ними було насправді легко працювати і це була справжня творча колаборація", - говорить Святослав.Так само як і склад виконавців, вибір самої композиції теж був невипадковим.Як відомо, в середині жовтня ОЕ виповнюється 30 років. Цей особливий для день ОЕ пропонують провести разом з ними на концертах, які відбудуться у київському Палаці спорту 11 та 12 жовтня. Виступи Вакарчук і Ко назвали “Океан Ельзи. 30 років - Той день!”“Саме ця багатозначна назва повністю відповідає і самому духу нашої дати, і духу часу, в якому ми живемо. Вдома за піаніно я створив цю повільну версію, і подумав, що було б добре заспівати її з іншими виконавцями", - коментує лідер “океанів".Йому хотілось, “щоб для кожного українця вона резонувала саме з тим Днем на який ми всі очікуємо”.“Кожен з нас розуміє про який день насправді ця пісня сьогодні - наш День Перемоги. Це стало таким тригером. Переспівувати пісню в оригінальній версії не бачу сенсу, вона є, існує, ми її збираємося виконувати на концертах, а в цьому випадку хотілося зробити щось абсолютно нове", - додає Вакарчук.Цікаві факти про кліп на "Той день (ОЕ30 edition)"Кліп, режисером якого став Юра Катинський, на пісню було знято липневого спекотного дня в самому серці Києва, на вулиці Заньковецької.Це був саме той день, коли всі виконавці зібрались разом у невеликому просторі атмосферної київської квартири, яка перетворилась на окремий світ, де “живе музика, надія і віра у наш Той День"..“Ми спеціально затисли усіх героїв кліпу стінами однієї локації. Цей відео перформанс побудований на протилежностях, тому тиснява самотньої квартири змінюється свіжим повітрям і простором, а виснаження та обмеження - вірою в те, що ніч мине і почнеться новий день. Той День, в якому в нашому небі над Києвом, Харковом, Одесою, усією Україною, ми знову побачимо пасажирські літаки", - говорить кліпмейкер.

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