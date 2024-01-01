Поліція затримала керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату

викрили голову правління та підлеглих Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на легалізації майна в особливо великих розмірах.



Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.



Керівник підприємства, власником якого є народний депутат VII та VIII скликань, вступив у злочинну змову зі своїм заступником та двома начальниками відділів, щоби налагодили схему з легалізації незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення.



Посадовці легалізували понад 885 тонн щебеневої продукції вартістю понад 33,5 мільйона гривень.



Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейськіголову правління та підлеглих Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на легалізації майна в особливо великих розмірах.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Керівник підприємства, власником якого є народний депутат VII та VIII скликань, вступив у злочинну змову зі своїм заступником та двома начальниками відділів, щоби налагодили схему з легалізації незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення.Посадовці легалізували понад 885 тонн щебеневої продукції вартістю понад 33,5 мільйона гривень.Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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