Поліція затримала керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату

Поліція затримала керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату
Поліцейські викрили голову правління та підлеглих Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на легалізації майна в особливо великих розмірах.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.

Керівник підприємства, власником якого є народний депутат VII та VIII скликань, вступив у злочинну змову зі своїм заступником та двома начальниками відділів, щоби налагодили схему з легалізації незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення.

Посадовці легалізували понад 885 тонн щебеневої продукції вартістю понад 33,5 мільйона гривень.

Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Той день обов'язково настане»: Ярослав Карпук з Волині переспівав з Вакарчуком та іншими зірками знаменитий хіт ОЕ
Сьогодні, 13:33
Обстріл супермаркету на Донеччині: 2 загиблих, 17 поранених
Сьогодні, 13:16
Поліція затримала керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату
Сьогодні, 13:00
Переправляли дроном наркотики: на Волині викрили організовану групу контрабандистів
Сьогодні, 12:38
Унаслідок ударів по аеродрому в Липецьку вразили склад зі 700 бомбами, - ЗМІ
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Львівська бізнеследі «нагріла» армію на 15 мільйонів Львівська бізнеследі «нагріла» армію на 15 мільйонів
08 серпень, 12:50
В Україні викрили незаконне об’єднання підпільних виробників сигарет В Україні викрили незаконне об’єднання підпільних виробників сигарет
08 липень, 11:35
«Охорона Тищенка»: поліція встановила особи зловмисників «Охорона Тищенка»: поліція встановила особи зловмисників
25 червень, 17:46
Три дні розміновували шлях до авто із загиблим цивільним на Харківщині Три дні розміновували шлях до авто із загиблим цивільним на Харківщині
21 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій-п’яничка намагався «порішати» з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 13:51
 0
«Той день обов'язково настане»: Ярослав Карпук з Волині переспівав з Вакарчуком та іншими зірками знаменитий хіт ОЕ
Сьогодні, 13:33
 0
Обстріл супермаркету на Донеччині: 2 загиблих, 17 поранених
Сьогодні, 13:16
 0
Поліція затримала керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату
Сьогодні, 13:00
 0
Переправляли дроном наркотики: на Волині викрили організовану групу контрабандистів
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8