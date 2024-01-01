Водій-п’яничка намагався «порішати» з патрульними в Луцьку

Водій-п’яничка намагався «порішати» з патрульними в Луцьку
Патрульні вчора, 8 серпня, близько 10:00 зупинили автомобіль марки Opel, який рухався з порушенням ПДР проспектом Відродження у Луцьку.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Під час перевірки документів правоохоронці побачили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки, Драгер показав — 0, 55 проміле.

Проте керманич з таким результатом був не згідний та виявив бажання поїхати в медичний заклад. Висновок лікаря — позитивний.

Аби уникнути адміністративної відповідальності 38-річний водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність, проте чоловіка це не зупинило.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть належну кваліфікацію діям громадина.
Водій-п’яничка намагався «порішати» з патрульними в Луцьку

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Теги: хабар, Волинь
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