Водій-п’яничка намагався «порішати» з патрульними в Луцьку

Патрульні вчора, 8 серпня, близько 10:00 зупинили автомобіль марки Opel, який рухався з порушенням ПДР проспектом Відродження у Луцьку.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Під час перевірки документів правоохоронці побачили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки, Драгер показав — 0, 55 проміле.Проте керманич з таким результатом був не згідний та виявив бажання поїхати в медичний заклад. Висновок лікаря — позитивний.Аби уникнути адміністративної відповідальності 38-річний водій пропонував поліцейським. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність, проте чоловіка це не зупинило.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть належну кваліфікацію діям громадина.