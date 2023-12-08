Українські веслувальниці вибороли срібло на Олімпіаді

Українські веслувальниці вибороли срібло на Олімпіаді
Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у веслування на каное-двійці на дистанції 500 метрів на Іграх у Парижі.

У фіналі спортсменки стали другими випередивши на останніх метрах дистанції команду Канади, передає Шпальта.

У своєму півфінальному заїзді українки фінішували третіми з результатом 1:55.62 хвилини, завдяки чому пробилися до фіналу.

Медаль Лузан та Рибачок стала одинадцятою для України на нинішній Олімпіаді. Станом на зараз у скарбничці українських спортсменів три золоті, чотири срібні та чотири бронзові нагороди.

Зазначимо, що Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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Теги: спорт, світ
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