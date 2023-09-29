Брат і сестра з Волині виступлять на чемпіонаті світу з літнього біатлону
Сьогодні, 15:05
Волинські біатлоністи Михайло та Аліна Хміль відібралися до чемпіонату світу з літнього біатлону.
Про це повідомили у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.
Завдяки високим та переможним результатам на чемпіонатах України, лідери біатлонної команди Волинь та міста Луцька, з 10 по 19 серпня у складі юніорської національної збірної команди України проведуть навчально-тренувальні збори в естонському місті Отепя. А 22 серпня спорстмени стартуватимуть на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, що для брата та сестри це вже не перший досвід у змаганнях на міжнародному рівні. Майстер спорту України Михайло Хміль брав участь у першому регіональному Кубку IBU в
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Про це повідомили у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.
Завдяки високим та переможним результатам на чемпіонатах України, лідери біатлонної команди Волинь та міста Луцька, з 10 по 19 серпня у складі юніорської національної збірної команди України проведуть навчально-тренувальні збори в естонському місті Отепя. А 22 серпня спорстмени стартуватимуть на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, що для брата та сестри це вже не перший досвід у змаганнях на міжнародному рівні. Майстер спорту України Михайло Хміль брав участь у першому регіональному Кубку IBU в
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