Матері загиблого Героя з Волині Руслана Карпюка вручили його посмертну нагороду

Руслана Карпюка нагороджено посмертно орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



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"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено відважного воїна, патріота РУСЛАНА КАРПЮКА орденом «За мужність» III ступеня", - йдеться в повідомленні.



Нагороду мамі Героя вручили 08 серпня 2024 року в Луцьку представники батальйону спеціального призначення «Любарт», у складі якого Руслан боронив Україну від ворога.



Рік тому бійці «Любарта» здійснили рейд на лівий берег Дніпра та висадились поблизу Козачих Лагерів на Херсонщині.



Кількаденна, вкрай складна диверсійна операція була успішною. Проте нам вона далась ціною важких втрат. В тому бою героїчно загинули четверо бійців. Серед них – житель Торчинської громади Руслан «Бєлий» Карпюк, який навічно залишиться у нашій пам'яті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Героя з Волинінагороджено посмертно орденом "За мужність" ІІІ ступеня.Про це повідомили у Торчинській громаді."За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено відважного воїна, патріота РУСЛАНА КАРПЮКА орденом «За мужність» III ступеня", - йдеться в повідомленні.Нагороду мамі Героя вручили 08 серпня 2024 року в Луцьку представники батальйону спеціального призначення «Любарт», у складі якого Руслан боронив Україну від ворога.Рік тому бійці «Любарта» здійснили рейд на лівий берег Дніпра та висадились поблизу Козачих Лагерів на Херсонщині.Кількаденна, вкрай складна диверсійна операція була успішною. Проте нам вона далась ціною важких втрат. В тому бою героїчно загинули четверо бійців. Серед них – житель Торчинської громади Руслан «Бєлий» Карпюк, який навічно залишиться у нашій пам'яті.

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