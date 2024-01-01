Матері загиблого Героя з Волині Руслана Карпюка вручили його посмертну нагороду

Матері загиблого Героя з Волині Руслана Карпюка вручили його посмертну нагороду
Героя з Волині Руслана Карпюка нагороджено посмертно орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено відважного воїна, патріота РУСЛАНА КАРПЮКА орденом «За мужність» III ступеня", - йдеться в повідомленні.

Нагороду мамі Героя вручили 08 серпня 2024 року в Луцьку представники батальйону спеціального призначення «Любарт», у складі якого Руслан боронив Україну від ворога.

Рік тому бійці «Любарта» здійснили рейд на лівий берег Дніпра та висадились поблизу Козачих Лагерів на Херсонщині.
Матері загиблого Героя з Волині Руслана Карпюка вручили його посмертну нагороду

Кількаденна, вкрай складна диверсійна операція була успішною. Проте нам вона далась ціною важких втрат. В тому бою героїчно загинули четверо бійців. Серед них – житель Торчинської громади Руслан «Бєлий» Карпюк, який навічно залишиться у нашій пам'яті.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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