Вода в газопроводі: 12 квартир у місті на Волині опинилися без газу

Вода в газопроводі: 12 квартир у місті на Волині опинилися без газу
У місті Ковелі жителі 12 квартир багатоверхового будинку на вулиці Незалежності залишилися без газу через сусіда, який переплутав шланги та напустив у систему газопостачання воду.

Про це 9 серпня повідомили в пресцентрі обласної філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Попередня причина — це самовільне втручання в систему газопостачання, пише Суспільне.

Як з'ясували фахівці газової служби, ковельчанин від'єднував шланги підведення води і газу до проточного газового водонагрівача. Після завершення робіт чоловік шланги підʼєднав повторно, проте переплутав їх місцями.

"Власник однієї з квартир багатоповерхового будинку під час ремонту оселі порушив "Правила безпеки систем газопостачання". Газопостачання в будинку відновлюватимуть після обстеження всіх газових приладів та лічильників", — зазначили в пресцентрі.

У Волинській філії "Газмережі" зазначили, що ковельчанин відшкодує витрати, які завдав підприємству, а також завдану шкоду сусідам. Суму збитків підраховують.

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Теги: Волинь, Ковель, газ
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