«Ненароджені для війни»: у Луцьку військовий презентував документальну моновиставу

«Ненароджені для війни»: у Луцьку військовий презентував документальну моновиставу
У Луцьку відбулася прем'єра документальної моновистави під назвою "Ненароджені для війни" від заслуженого артиста України, військовослужбовця 3-ї окремої штурмової бригади Євгена Авдєєнка.

Суспільному військовий розповів: Луцьк став третім місто, де показали виставу.

"Це про людей, про їхнє життя на війні. Головна думка — щоб люди побачили, що на фронті, в армії є такі ж живі люди зі своїми переживаннями, болями, коханням, розчаруванням, гумором", — сказав Євген Авдєєнко.

Режисером вистави став Анатолій Нєйолов. Усі виручені гроші підуть на потреби третьої окремої штурмової бригади. Виставу у Луцьку відвідали 200 людей.

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Теги: Луцьк, вистава, військовий
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