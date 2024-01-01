«Ненароджені для війни»: у Луцьку військовий презентував документальну моновиставу
Сьогодні, 16:41
У Луцьку відбулася прем'єра документальної моновистави під назвою "Ненароджені для війни" від заслуженого артиста України, військовослужбовця 3-ї окремої штурмової бригади Євгена Авдєєнка.
Суспільному військовий розповів: Луцьк став третім місто, де показали виставу.
"Це про людей, про їхнє життя на війні. Головна думка — щоб люди побачили, що на фронті, в армії є такі ж живі люди зі своїми переживаннями, болями, коханням, розчаруванням, гумором", — сказав Євген Авдєєнко.
Режисером вистави став Анатолій Нєйолов. Усі виручені гроші підуть на потреби третьої окремої штурмової бригади. Виставу у Луцьку відвідали 200 людей.
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Суспільному військовий розповів: Луцьк став третім місто, де показали виставу.
"Це про людей, про їхнє життя на війні. Головна думка — щоб люди побачили, що на фронті, в армії є такі ж живі люди зі своїми переживаннями, болями, коханням, розчаруванням, гумором", — сказав Євген Авдєєнко.
Режисером вистави став Анатолій Нєйолов. Усі виручені гроші підуть на потреби третьої окремої штурмової бригади. Виставу у Луцьку відвідали 200 людей.
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