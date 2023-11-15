У Луцьку біля драмтеатру облаштують автопарковку

Невдовзі біля Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка облаштують автопарковку.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Відбулося чергове засідання робочої групи з покращення організації дорожнього руху на території Луцької міської територіальної громади, яке провів секретар Луцької міської радиУчасники розглянули звернення мешканців будинку № 52а на вулиці Потебні щодо влаштування додаткового заїзду до Луцького національного технічного університету. Працівники навчального закладу дослухались до порад та обіцяють зробити заїзд до корпусу ЛНТУ.Під час засідання обговорили зміни до схеми організації дорожнього руху на проспекті Відродження, щоб в майбутньому, при проведенні капітального ремонту, урахувати усі побажання та зробити відповідно до усіх вимог чинного законодавства.Вже невдовзі поруч з Волинським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка працівники КП «АвтоПаркСервіс» облаштують автопарковку. Тому їм, як замовникам робіт, доручено внести зміни в схему організації дорожнього руху.Тим часом департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради повинен привести у відповідність до вимог нормативних документів розділову смугу на вулиці Назарія Яремчука та замовити схему організації дорожнього руху на вулиці Григорія Андрузького в селі Прилуцьке Луцької міської територіальної громади.