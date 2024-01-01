«Укрзалізниця» відправила в перший рейс дитячий вагон і розкрила, що в ньому особливого





Про це повідомили в УЗ, пише



В «Укрзалізниці» розкрили, що цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин із дітьми будь-якого віку. Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети із зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.



У коридорі дитячого вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.



Також кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані «Іскорками суперсил» — персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).



У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.



Вбиральня такого вагона оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.



Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку «Укрзалізниці», де він має окреме маркування. Дитячий купейний вагон курсуватиме у складі поїзда №15/16 Харків — Ясіня з 8 серпня.



Вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому самому поїзді. Нагадаємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами «Укрзалізниці» безплатно й не потребують окремого квитка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрзалізниця» 8 серпня відправила в перший рейс дитячий вагон, спеціально обладнаний для найменших пасажирів.Про це повідомили в УЗ, пише Громадське В «Укрзалізниці» розкрили, що цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин із дітьми будь-якого віку. Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети із зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.У коридорі дитячого вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.Також кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані «Іскорками суперсил» — персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.Вбиральня такого вагона оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку «Укрзалізниці», де він має окреме маркування. Дитячий купейний вагон курсуватиме у складі поїзда №15/16 Харків — Ясіня з 8 серпня.Вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому самому поїзді. Нагадаємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами «Укрзалізниці» безплатно й не потребують окремого квитка.

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