Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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