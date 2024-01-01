Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.



Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

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