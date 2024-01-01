На Волині судили жителя Дніпропетровщини за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами

Рік обмеження волі - жителя Дніпропетровщини на Волині судили за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя міста Дніпро Дніпропетровської області винуватим у пособництві в підробленні офіційних документів і використання завідомо підроблених документів задля незаконного перетину державного кордону України (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).Чоловік призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Республіку Польща, замовив не встановленій особі виготовлення підроблених документів, згідно яких він визнаний непридатним до військової служби та виключений з військового обліку.19 січня 2024 року він надав ці документи прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин».Перетнути кордон чоловікові не вдалося.Попри визнання вини та щире каяття обвинуваченого, суд, врахувавши те, що злочин вчинений в умовах воєнного стану задля уникнення мобілізації, призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі.