На Волині судили жителя Дніпропетровщини за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 20:35
Рік обмеження волі - жителя Дніпропетровщини на Волині судили за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя міста Дніпро Дніпропетровської області винуватим у пособництві в підробленні офіційних документів і використання завідомо підроблених документів задля незаконного перетину державного кордону України (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).
Чоловік призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Республіку Польща, замовив не встановленій особі виготовлення підроблених документів, згідно яких він визнаний непридатним до військової служби та виключений з військового обліку.
19 січня 2024 року він надав ці документи прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин».
Перетнути кордон чоловікові не вдалося.
Попри визнання вини та щире каяття обвинуваченого, суд, врахувавши те, що злочин вчинений в умовах воєнного стану задля уникнення мобілізації, призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя міста Дніпро Дніпропетровської області винуватим у пособництві в підробленні офіційних документів і використання завідомо підроблених документів задля незаконного перетину державного кордону України (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).
Чоловік призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Республіку Польща, замовив не встановленій особі виготовлення підроблених документів, згідно яких він визнаний непридатним до військової служби та виключений з військового обліку.
19 січня 2024 року він надав ці документи прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин».
Перетнути кордон чоловікові не вдалося.
Попри визнання вини та щире каяття обвинуваченого, суд, врахувавши те, що злочин вчинений в умовах воєнного стану задля уникнення мобілізації, призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі.
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