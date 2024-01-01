На Волині судили жителя Дніпропетровщини за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами

На Волині судили жителя Дніпропетровщини за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Рік обмеження волі - жителя Дніпропетровщини на Волині судили за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя міста Дніпро Дніпропетровської області винуватим у пособництві в підробленні офіційних документів і використання завідомо підроблених документів задля незаконного перетину державного кордону України (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Чоловік призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Республіку Польща, замовив не встановленій особі виготовлення підроблених документів, згідно яких він визнаний непридатним до військової служби та виключений з військового обліку.

19 січня 2024 року він надав ці документи прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин».

Перетнути кордон чоловікові не вдалося.

Попри визнання вини та щире каяття обвинуваченого, суд, врахувавши те, що злочин вчинений в умовах воєнного стану задля уникнення мобілізації, призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, підроблені документи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкрили фан-зону Олімпіади. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
На Волині судили жителя Дніпропетровщини за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
Правоохоронці задокументували 310 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни
Сьогодні, 19:05
«Укрзалізниця» відправила в перший рейс дитячий вагон і розкрила, що в ньому особливого
Сьогодні, 18:17
Схожі новини
«Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися «Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися
19 липень, 12:18
На кордоні із Білоруссю на Волині під час грози здетонували міни На кордоні із Білоруссю на Волині під час грози здетонували міни
15 липень, 13:28
Лукашенко наказав відвести війська з білорусько-українського кордону Лукашенко наказав відвести війська з білорусько-українського кордону
14 липень, 02:02
На кордон із білоруссю відправили підрозділ Нацгвардії На кордон із білоруссю відправили підрозділ Нацгвардії
08 липень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили фан-зону Олімпіади. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
На Волині судили жителя Дніпропетровщини за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Правоохоронці задокументували 310 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни
Сьогодні, 19:05
 0
«Укрзалізниця» відправила в перший рейс дитячий вагон і розкрила, що в ньому особливого
Сьогодні, 18:17
 0
Медіа
відео
1/8