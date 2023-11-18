У ДТП на Київщині загинув воїн з Волині Михайло Ковальчук

У ДТП на Київщині загинув воїн з Волині Михайло Ковальчук
Волинь продовжує втрачати найкращих синів. Внаслідок дорожньо-транспортної громади на Київщині загинув військовослужбовець з області.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Стало відомо про смерть краянина-захисника із села Воєгоща Ковальчука Михайло Макаровича, 1989 року народження, який боронив країну від окупантів на вогненних рубежах.

Життя військовослужбовця трагічно і несподівано обірвалося 6 серпня 2024 року під час ДТП у місті Києві.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям померлого бійця. Хай Господь допоможе пережити біль страшної втрати.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, війна, загибель
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