У ДТП на Київщині загинув воїн з Волині Михайло Ковальчук





Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



Стало відомо про смерть краянина-захисника із села Воєгоща Ковальчука Михайло Макаровича, 1989 року народження, який боронив країну від окупантів на вогненних рубежах.



Життя військовослужбовця трагічно і несподівано обірвалося 6 серпня 2024 року під час ДТП у місті Києві.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого

Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям померлого бійця. Хай Господь допоможе пережити біль страшної втрати.



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