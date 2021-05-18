У Луцьку зафіксували забруднення повітря





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.





Вночі 9 серпня на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.



Зокрема, фіксували перевищення в 1.2 формальдегіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині зафіксували забруднення атмосферного повітря.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі 9 серпня на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.Зокрема, фіксували перевищення в 1.2 формальдегіду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію