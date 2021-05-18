У Луцьку зафіксували забруднення повітря

У Луцьку зафіксували забруднення повітря
В обласному центрі Волині зафіксували забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.


Вночі 9 серпня на стаціонарному пості спостежень на вул. Рівненський фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.

Зокрема, фіксували перевищення в 1.2 формальдегіду.

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Теги: Волинь, Луцьк, Рівненська, повітря
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