США виділили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів

США виділили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів
Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакета військової допомоги Україні в обсязі 125 мільйонів доларів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення Пентагону.

Зазначається, що це 63-й транш озброєння, яке адміністрація президента США Джо Байдена надає Україні з запасів Міністерства оборони починаючи з серпня 2021 року.

Пакет включає, зокрема, засоби ППО, багатофункціональні радари для виявлення та протидії ворожій артилерії, протитанкові засоби, ракети для зенітних комплексів Stinger; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди 155 і 105 мм; радіолокаційні станції багатоцільового призначення; ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням TOW.

Україні будуть передані також також протитанкові системи Javelin та AT-4; високомобільні багатоцільові машини HMMWV; боєприпаси для стрілецької зброї; обладнання та боєприпаси для підривних робіт; військова техніка для захисту критичної інфраструктури; запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

У повідомленні наголошується, що Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із близько 50 партнерами над забезпеченням України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією.

Держсекретар Ентоні Блінкен, коментуючи надання нового пакета допомоги Україні, написав у соцмережі Х: «Ми надаємо Україні новий значний пакет терміново необхідних боєприпасів. Ця підтримка допоможе Україні захистити свої війська і свій народ та посилить її спроможність на всій лінії фронту».

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Теги: США, допомога, війна, Україна
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