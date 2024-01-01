США виділили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів





Про це передає



Зазначається, що це 63-й транш озброєння, яке адміністрація президента США Джо Байдена надає Україні з запасів Міністерства оборони починаючи з серпня 2021 року.



Пакет включає, зокрема, засоби ППО, багатофункціональні радари для виявлення та протидії ворожій артилерії, протитанкові засоби, ракети для зенітних комплексів Stinger; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди 155 і 105 мм; радіолокаційні станції багатоцільового призначення; ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням TOW.



Україні будуть передані також також протитанкові системи Javelin та AT-4; високомобільні багатоцільові машини HMMWV; боєприпаси для стрілецької зброї; обладнання та боєприпаси для підривних робіт; військова техніка для захисту критичної інфраструктури; запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.



У повідомленні наголошується, що Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із близько 50 партнерами над забезпеченням України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією.



Держсекретар Ентоні Блінкен, коментуючи надання нового пакета допомоги Україні, написав у соцмережі Х: «Ми надаємо Україні новий значний пакет терміново необхідних боєприпасів. Ця підтримка допоможе Україні захистити свої війська і свій народ та посилить її спроможність на всій лінії фронту».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакета військової допомоги Україні в обсязі 125 мільйонів доларів.Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення Пентагону.Зазначається, що це 63-й транш озброєння, яке адміністрація президента СШАа надає Україні з запасів Міністерства оборони починаючи з серпня 2021 року.Пакет включає, зокрема, засоби ППО, багатофункціональні радари для виявлення та протидії ворожій артилерії, протитанкові засоби, ракети для зенітних комплексів Stinger; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди 155 і 105 мм; радіолокаційні станції багатоцільового призначення; ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням TOW.Україні будуть передані також також протитанкові системи Javelin та AT-4; високомобільні багатоцільові машини HMMWV; боєприпаси для стрілецької зброї; обладнання та боєприпаси для підривних робіт; військова техніка для захисту критичної інфраструктури; запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.У повідомленні наголошується, що Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із близько 50 партнерами над забезпеченням України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією.Держсекретар, коментуючи надання нового пакета допомоги Україні, написав у соцмережі Х: «Ми надаємо Україні новий значний пакет терміново необхідних боєприпасів. Ця підтримка допоможе Україні захистити свої війська і свій народ та посилить її спроможність на всій лінії фронту».

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