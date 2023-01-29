У Луцьку відкрили фан-зону Олімпіади. ВІДЕО

У Луцьку просто неба відкрили фан-зону, де відбуватиметься пряма трансляція турнірів з брейкінгу на Олімпійських іграх у Парижі.Мультимедійний екран встановили у сквері на вулиці Кривий Вал.Про це Суспільному розповіла проєктна менеджерка громадської організації "Алгоритм дій" Лідія Гонтар.З її слів, цьогоріч брейкінг є новою дисципліною і вперше представлений на Олімпіаді."16 дівчат і 16 хлопців змагаються в брейкінгу. Перший день – це день B-Girls, дівчатка. Вони змагаються, сьогодні, в п’ятницю. І серед них 2 наших неймовірних українок – Катя та Анна. А в суботу будуть змагання серед 16 хлопців. І серед них буде наш учасник – Олег від України", — сказала організаторка фан-зони.Україна стала володарем трьох ліцензій на участь в Олімпіаді, серед жінок – це Катерина "Kate" Павленко та Анна "Stefani" Пономаренко. Серед чоловіків — Олег "Kuzya" Кузнєцов. Підтримати олімпійців до фан-зони у Луцьку прийшов спортсмен Максим із псевдо "Реборн", який займається брейкінгом 14 років.Зі слів чоловіка, зараз брейк поділяється на два види — спорт і культура, і обидва види доповнюються та розвиваються."Зараз Луцьк вдихнув такого свіжого повітря брейкінгу і тільки зараз починає входити в цю нішу і максимально розвиватися, повболівати не вдома, а відчути цю емоцію тут – це зовсім інша можливість. Мені дуже шкода, що це тільки перший рік Олімпійських ігор з брейкінгу, бо я впевнений, що люди можуть показати неймовірний результат", — сказав лучанин Максим.Для вболівальників, які прийдуть до фан-зони, готують показові виступи від луцьких B-Boys і B-Girls, а також танцювальний джем від вихованців локальних студій, зазначила Лідія Гонтар.Прийшов на перегляд онлайн-трансляцій у фан-зону 66-річний Ярослав. Лучанин розповів, що постійно дивиться трансляцію Олімпіади та підтримує українських спортсменів."Переживаю за наших дівчат, хлопців. Мені більше спортивна гімнастика ці, то я з ними мало знайомий, то я не можу сказати, бо вони переважно більше молодіжні", — зазначив чоловік.Фан-зона працюватиме в місті 9 і 10 серпня, зокрема фінал, де змагатимуться B-Girls, стартує 9 серпня о 22:15.Олімпіада-2024 триватиме в Парижі до 11 серпня. Загальна кількість українських спортсменів, які будуть змагатися на Іграх – 140. Вони будуть представлені у 23 видах спорту.Цьогоріч до програми Олімпіади внесли нові спортивні дисципліни: брейкін, відомий як спортивний брейкданс, та веслувальний слалом (крос на каяку). Крім того, другі змагання відбудуться зі скейтбордингу та серфінгу.