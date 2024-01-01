Суд оштрафував депутата сільради на Волині за вимагання 800 євро хабаря

Володимиру Баранчуку, який за 800 євро хабара обіцяв знайомому оформити відстрочку від служби в армії.



Посадовцю призначили покарання у вигляді 42 500 грн штрафу, пише



Як йдеться у вироку суду від 6 серпня, у березні 2024 року до депутата Поромівської сільської ради Володимира Баранчука через знайомого звернувся чоловік призовного віку, який попросив пояснити порядок уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Він розповів посадовцю, що у 2010 році був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, втім отримав повістку й мав 20 березня з’явитися у ТЦК.



Володимир Баранчук зустрівся з чоловіком у барі «Старий замок», де розповів, що має хороші стосунки з потрібними людьми, які можуть зробити останньому відстрочку від призову на службу під час мобілізації. За своє сприяння у вирішенні ситуації обвинувачений попросив 800 євро хабара.



16 березня Володимир Баранчук отримав аванс у розмірі 300 євро, після чого його викрили правоохоронці.



Депутат сільради уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.



Суддя Наталія Комзюк визнала Володимира Баранчука винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди службовою особою) й призначила 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іваничівський районний суд виніс вирок депутату восьмого скликання Поромівської сільської ради, який за 800 євро хабара обіцяв знайомому оформити відстрочку від служби в армії.Посадовцю призначили покарання у вигляді 42 500 грн штрафу, пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку суду від 6 серпня, у березні 2024 року до депутата Поромівської сільської ради Володимира Баранчука через знайомого звернувся чоловік призовного віку, який попросив пояснити порядок уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Він розповів посадовцю, що у 2010 році був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, втім отримав повістку й мав 20 березня з’явитися у ТЦК.Володимир Баранчук зустрівся з чоловіком у барі «Старий замок», де розповів, що має хороші стосунки з потрібними людьми, які можуть зробити останньому відстрочку від призову на службу під час мобілізації. За своє сприяння у вирішенні ситуації обвинувачений попросив 800 євро хабара.16 березня Володимир Баранчук отримав аванс у розмірі 300 євро, після чого його викрили правоохоронці.Депутат сільради уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.Суддявизнала Володимира Баранчука винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди службовою особою) й призначила 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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