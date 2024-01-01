Суд оштрафував депутата сільради на Волині за вимагання 800 євро хабаря

Суд оштрафував депутата сільради на Волині за вимагання 800 євро хабаря
Іваничівський районний суд виніс вирок депутату восьмого скликання Поромівської сільської ради Володимиру Баранчуку, який за 800 євро хабара обіцяв знайомому оформити відстрочку від служби в армії.

Посадовцю призначили покарання у вигляді 42 500 грн штрафу, пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку суду від 6 серпня, у березні 2024 року до депутата Поромівської сільської ради Володимира Баранчука через знайомого звернувся чоловік призовного віку, який попросив пояснити порядок уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Він розповів посадовцю, що у 2010 році був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, втім отримав повістку й мав 20 березня з’явитися у ТЦК.

Володимир Баранчук зустрівся з чоловіком у барі «Старий замок», де розповів, що має хороші стосунки з потрібними людьми, які можуть зробити останньому відстрочку від призову на службу під час мобілізації. За своє сприяння у вирішенні ситуації обвинувачений попросив 800 євро хабара.

16 березня Володимир Баранчук отримав аванс у розмірі 300 євро, після чого його викрили правоохоронці.

Депутат сільради уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суддя Наталія Комзюк визнала Володимира Баранчука винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди службовою особою) й призначила 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: Волинь, депутат, хабар
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