За його плечима - 10 років війни: на Сумщині загинув 26-річний Герой з Волині Борис Степанюк

Борис Степанюк.



Про це Ігор Чайка.



"Із сумом повідомляю, що на війні загинув ще один наш земляк. "На щиті" додому повертається майор Борис Олександрович СТЕПАНЮК, начальник штабу - заступник командира артилерійського дивізіону одного із військових з'єднань десантно-штурмових військ.



За його плечима - 10 років війни. Свій перший контракт Борис Степанюк підписав 7 серпня 2014 року, а загинув в цей же день 2024-го, не доживши кілька тижнів до свого 27-го дня народження.



Свій останній бій за незалежність України мужній і відданий присязі офіцер прийняв на Сумщині. Борис Степанюк загинув як Герой у бою в районі населеного пункту Басівка Сумського району", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі прощання із Захисником повідомлять згодом.



"Висловлюю щирі співчуття батькам: мамі Руслані Василівні, батькові Олександру Івановичу, сестрі Тетяні, його родині, всім, хто знав і любив цього мужнього воїна-захисника", - наголосив мер Ковеля.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Ковеля"Із сумом повідомляю, що на війні загинув ще один наш земляк. "На щиті" додому повертається майор Борис Олександрович СТЕПАНЮК, начальник штабу - заступник командира артилерійського дивізіону одного із військових з'єднань десантно-штурмових військ.За його плечима - 10 років війни. Свій перший контракт Борис Степанюк підписав 7 серпня 2014 року, а загинув в цей же день 2024-го, не доживши кілька тижнів до свого 27-го дня народження.Свій останній бій за незалежність України мужній і відданий присязі офіцер прийняв на Сумщині. Борис Степанюк загинув як Герой у бою в районі населеного пункту Басівка Сумського району", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі прощання із Захисником повідомлять згодом."Висловлюю щирі співчуття батькам: мамі Руслані Василівні, батькові Олександру Івановичу, сестрі Тетяні, його родині, всім, хто знав і любив цього мужнього воїна-захисника", - наголосив мер Ковеля.

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