За його плечима - 10 років війни: на Сумщині загинув 26-річний Герой з Волині Борис Степанюк
Сьогодні, 15:22
На війні загинув Герой з Волині Борис Степанюк.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Із сумом повідомляю, що на війні загинув ще один наш земляк. "На щиті" додому повертається майор Борис Олександрович СТЕПАНЮК, начальник штабу - заступник командира артилерійського дивізіону одного із військових з'єднань десантно-штурмових військ.
За його плечима - 10 років війни. Свій перший контракт Борис Степанюк підписав 7 серпня 2014 року, а загинув в цей же день 2024-го, не доживши кілька тижнів до свого 27-го дня народження.
Свій останній бій за незалежність України мужній і відданий присязі офіцер прийняв на Сумщині. Борис Степанюк загинув як Герой у бою в районі населеного пункту Басівка Сумського району", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прощання із Захисником повідомлять згодом.
"Висловлюю щирі співчуття батькам: мамі Руслані Василівні, батькові Олександру Івановичу, сестрі Тетяні, його родині, всім, хто знав і любив цього мужнього воїна-захисника", - наголосив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Із сумом повідомляю, що на війні загинув ще один наш земляк. "На щиті" додому повертається майор Борис Олександрович СТЕПАНЮК, начальник штабу - заступник командира артилерійського дивізіону одного із військових з'єднань десантно-штурмових військ.
За його плечима - 10 років війни. Свій перший контракт Борис Степанюк підписав 7 серпня 2014 року, а загинув в цей же день 2024-го, не доживши кілька тижнів до свого 27-го дня народження.
Свій останній бій за незалежність України мужній і відданий присязі офіцер прийняв на Сумщині. Борис Степанюк загинув як Герой у бою в районі населеного пункту Басівка Сумського району", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прощання із Захисником повідомлять згодом.
"Висловлюю щирі співчуття батькам: мамі Руслані Василівні, батькові Олександру Івановичу, сестрі Тетяні, його родині, всім, хто знав і любив цього мужнього воїна-захисника", - наголосив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Коментарі 1
В 16 років можна підписувати контракт??
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