Обстріл супермаркету в Костянтинівці: стрімко зросла кількість загиблих і поранених

удару по Костянтинівці на Донеччині відомо уже про 48 постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м.



Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.



На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків.



Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 48 осіб: 11 загинуло, ще 37 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.



«Ворог бʼє, ми - рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими», - йдеться у повідомленні



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідокна Донеччині відомо уже про 48 постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків.Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 48 осіб: 11 загинуло, ще 37 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.«Ворог бʼє, ми - рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими», - йдеться у повідомленні

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