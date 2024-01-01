Обстріл супермаркету в Костянтинівці: стрімко зросла кількість загиблих і поранених

Обстріл супермаркету в Костянтинівці: стрімко зросла кількість загиблих і поранених
Унаслідок удару по Костянтинівці на Донеччині відомо уже про 48 постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків.

Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 48 осіб: 11 загинуло, ще 37 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

«Ворог бʼє, ми - рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими», - йдеться у повідомленні

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Теги: обстріл, росія
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