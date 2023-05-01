Військовому з Луцька за допомогою 3D-друку провели унікальну операцію з реконструкції щелепи

Українські лікарі використовують надсучасні технології для лікування та реабілітації українців, що зазнали важких травм внаслідок воєнних дій. Так, військовий з Луцькаотримав мінно-вибухові травми руки та обличчя на Бахмутському напрямку, де він з побратимами тримав оборону біля села Берестове. Для реконструкції обличчя та кістки нижньої щелепи лікарі мали ретельно вивчити травму, щоб якнайкраще підготуватися до надскладної операції та ретельно спланувати подальше лікування.Для такої операції була потрібна 3D-модель щелепи Михайла в реальному розмірі. Її було виготовлено на 3D-принтері завдяки попередній спіральній комп'ютерній томографії. Під час операції одночасно працювали дві команди хірургів; було використано кістковий фрагмент клубової кістки пацієнта, яку адаптували під травму та закріпили титановою пластиною.Виготовили таку анатомічну модель в 3D-лабораторії Superhumans Center, роботу якої наразі в рамках благодійного проєкту «Інновації заради руху» фінансує АЛЛО, національний маркетплейс інноваційних товарів. За останні чотири місяці компанія передала 4 000 000 гривень на матеріали для роботи та 3D-друку. За такої підтримки вже поліпшено якість життя 104 пацієнтів – військових та цивільних українців: надруковано понад 300 виробів, з-поміж них – 195 індивідуально змодельованих елементів протезування і реабілітації, а також анатомічні моделі, асистивні технології та понад 120 тестових виробів.Частина пацієнтів вже відновили та повернули собі можливість руху. З-поміж виготовлених 3D-виробів – тимчасові протези кистей, ортези для захисту кінцівок, накладки на протези, а також макети для дослідження поранень.3D-технології також дають можливість дистанційно виробляти девайси для пацієнтів, які не перебувають в Центрі. Для цього заздалегідь роблять 3D-сканування та моделювання, а надруковані вироби відправляють поштою.Це вже друга співпраця АЛЛО з Superhumans Center. Торік компанія АЛЛО переказала 15 млн грн на виготовлення високотехнологічних протезів верхніх та нижніх кінцівок девятьом пацієнтам Superhumans Center, серед яких був і Михайло Бартошик. Він отримав від АЛЛО сучасний біонічний протез верхньої правої кінцівки вартістю 45,8 тис. євро, який максимально компенсує втрачені функції руки.