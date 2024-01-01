Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський

Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський
Партнери України періодичну порушують питання щодо зменшення призовного віку. Вони вважають, що 18-25 років - це найбільш оптимальний вік для мобілізації.

Про це під час брифінгу заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Жодних ініціатив що зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогодні немає. Ні на рівні Верховної Ради, таких ініціатив не висловлювали представники Генштабу, головнокомандувач ЗСУ, Міноборони. Говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації підстав немає", - зазначив він.

За словами Веніславського, це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу.

"Тому, що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли ефективно воювати, але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої та виконавчої влади, президента жодних ініціатив у цьому плані немає", - додав парламентар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський
Сьогодні, 19:09
Військовому з Луцька за допомогою 3D-друку провели унікальну операцію з реконструкції щелепи
Сьогодні, 18:45
У МОН почали розслідування після того, як ЗМІ дізналися про закупівлю підручників за завищеною ціною
Сьогодні, 18:03
Мірча Луческу став головним тренером збірної Румунії з футболу
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
У Луцьку військовим вручили державні нагороди. ФОТО У Луцьку військовим вручили державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 12:45
Російські ДРГ уже на околицях Торецька, – ЗМІ Російські ДРГ уже на околицях Торецька, – ЗМІ
Сьогодні, 10:45
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 6 серпня Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 6 серпня
Сьогодні, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський
Сьогодні, 19:09
 0
Військовому з Луцька за допомогою 3D-друку провели унікальну операцію з реконструкції щелепи
Сьогодні, 18:45
 0
У МОН почали розслідування після того, як ЗМІ дізналися про закупівлю підручників за завищеною ціною
Сьогодні, 18:03
 0
Мірча Луческу став головним тренером збірної Румунії з футболу
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8