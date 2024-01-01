Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський





Про це під час брифінгу заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає



"Жодних ініціатив що зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогодні немає. Ні на рівні Верховної Ради, таких ініціатив не висловлювали представники Генштабу, головнокомандувач ЗСУ, Міноборони. Говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації підстав немає", - зазначив він.



За словами Веніславського, це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу.



"Тому, що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли ефективно воювати, але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої та виконавчої влади, президента жодних ініціатив у цьому плані немає", - додав парламентар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Партнери України періодичну порушують питання щодо зменшення призовного віку. Вони вважають, що 18-25 років - це найбільш оптимальний вік для мобілізації.Про це під час брифінгу заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ "Жодних ініціатив що зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогодні немає. Ні на рівні Верховної Ради, таких ініціатив не висловлювали представники Генштабу, головнокомандувач ЗСУ, Міноборони. Говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації підстав немає", - зазначив він.За словами Веніславського, це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу."Тому, що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли ефективно воювати, але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої та виконавчої влади, президента жодних ініціатив у цьому плані немає", - додав парламентар.

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