Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення
Сьогодні, 20:38
На аукціоні Ківерцівська міська рада хоче продати право оренди на земельну ділянку площею 15,6067 га сільськогосподарського призначення, що розташована на території Ківерцівської міської ради Луцького району.
Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.
Ця земельна ділянка з кадастровим номером: 0721884300:02:000:1772 перебуває у комунальній власності. Орендар зможе її взяти лише для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Ще однією умовою є дотримання природоохоронних вимог.
Подати заявку на участь в аукціоні можна з 30.07.2024 по 26.08.2024 20:00.
Торги відбудуться 27 серпня 2024 року, стартова ціна лоту - 13 440,61 грн. (без ПДВ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.
Ця земельна ділянка з кадастровим номером: 0721884300:02:000:1772 перебуває у комунальній власності. Орендар зможе її взяти лише для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Ще однією умовою є дотримання природоохоронних вимог.
Подати заявку на участь в аукціоні можна з 30.07.2024 по 26.08.2024 20:00.
Торги відбудуться 27 серпня 2024 року, стартова ціна лоту - 13 440,61 грн. (без ПДВ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи вимикатимуть на Волині електроенергію 7 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський
Сьогодні, 19:09