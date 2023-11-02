Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення





Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає



Ця земельна ділянка з кадастровим номером: 0721884300:02:000:1772 перебуває у комунальній власності. Орендар зможе її взяти лише для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Ще однією умовою є дотримання природоохоронних вимог.



Подати заявку на участь в аукціоні можна з 30.07.2024 по 26.08.2024 20:00.



Торги відбудуться 27 серпня 2024 року, стартова ціна лоту - 13 440,61 грн. (без ПДВ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На аукціоні Ківерцівська міська рада хоче продати право оренди на земельну ділянку площею 15,6067 га сільськогосподарського призначення, що розташована на території Ківерцівської міської ради Луцького району.Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН Ця земельна ділянка з кадастровим номером: 0721884300:02:000:1772 перебуває у комунальній власності. Орендар зможе її взяти лише для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Ще однією умовою є дотримання природоохоронних вимог.Подати заявку на участь в аукціоні можна з 30.07.2024 по 26.08.2024 20:00.Торги відбудуться 27 серпня 2024 року, стартова ціна лоту - 13 440,61 грн. (без ПДВ).

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