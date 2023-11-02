Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення

Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення
На аукціоні Ківерцівська міська рада хоче продати право оренди на земельну ділянку площею 15,6067 га сільськогосподарського призначення, що розташована на території Ківерцівської міської ради Луцького району.

Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.

Ця земельна ділянка з кадастровим номером: 0721884300:02:000:1772 перебуває у комунальній власності. Орендар зможе її взяти лише для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Ще однією умовою є дотримання природоохоронних вимог.

Подати заявку на участь в аукціоні можна з 30.07.2024 по 26.08.2024 20:00.

Торги відбудуться 27 серпня 2024 року, стартова ціна лоту - 13 440,61 грн. (без ПДВ).

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Теги: оренда, земля, аукціон, Волинь
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