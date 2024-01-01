Чи вимикатимуть на Волині електроенергію 7 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
У середу, 7 серпня, графіки відключень електроенергії в Україні не будуть застосовувати.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.
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