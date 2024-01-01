Чи вимикатимуть на Волині електроенергію 7 серпня: подробиці





Про це повідомили в "Укренерго".



"Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 7 серпня, графіки відключень електроенергії в Україні не будуть застосовувати.Про це повідомили в "Укренерго"."Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.

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