Чи вимикатимуть на Волині електроенергію 7 серпня: подробиці

Чи вимикатимуть на Волині електроенергію 7 серпня: подробиці
У середу, 7 серпня, графіки відключень електроенергії в Україні не будуть застосовувати.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У РФ заявляють про прорив українських сил до Курської області: що відбувається
Сьогодні, 21:29
Чи вимикатимуть на Волині електроенергію 7 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський
Сьогодні, 19:09
Схожі новини
Коли в Україні знову будуть відключати світло: відповідь Міненерго Коли в Україні знову будуть відключати світло: відповідь Міненерго
05 серпень, 01:30
Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині
04 серпень, 21:15
Чи вимикатимуть світло 2 серпня на Волині: в «Укренерго» відповіли Чи вимикатимуть світло 2 серпня на Волині: в «Укренерго» відповіли
01 серпень, 21:12
Чи відключатимуть 1 серпня електроенергію на Волині: подробиці Чи відключатимуть 1 серпня електроенергію на Волині: подробиці
31 липень, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У РФ заявляють про прорив українських сил до Курської області: що відбувається
Сьогодні, 21:29
 0
Чи вимикатимуть на Волині електроенергію 7 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Партнери періодично порушують питання зниження призовного віку до 18 років, - Веніславський
Сьогодні, 19:09
 0
Медіа
відео
1/8