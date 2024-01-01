Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 над Сумщиною: що відомо





Про це написала низка російських телеграм-каналів.



"Ка-52 в Курської області завершив розмову в чаті. Назавжди", – іронічно зауважив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Згодом інформацію підтвердили у Сумській ОВА.



"Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер", – наголосив керівник апарату Сумської ОДА Ігор Кальченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські пропагандисти заявили про втрати в наземній техніці у Курській області. Зокрема, РФ могла втратити гелікоптер Ка-52.Про це написала низка російських телеграм-каналів."Ка-52 в Курської області завершив розмову в чаті. Назавжди", – іронічно зауважив радник мера МаріуполяЗгодом інформацію підтвердили у Сумській ОВА."Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер", – наголосив керівник апарату Сумської ОДА

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