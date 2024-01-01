Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 над Сумщиною: що відомо

Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 над Сумщиною: що відомо
Російські пропагандисти заявили про втрати в наземній техніці у Курській області. Зокрема, РФ могла втратити гелікоптер Ка-52.

Про це написала низка російських телеграм-каналів.

"Ка-52 в Курської області завершив розмову в чаті. Назавжди", – іронічно зауважив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Згодом інформацію підтвердили у Сумській ОВА.

"Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер", – наголосив керівник апарату Сумської ОДА Ігор Кальченко.

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Теги: війна, втрати ворога
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