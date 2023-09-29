У РФ заявляють про прорив українських сил до Курської області: що відбувається

У РФ заявляють про прорив українських сил до Курської області: що відбувається
Переполох у Курській області. Місцева влада та телеграм-канали заявили про спробу прориву кордону з боку України у Суджанському та Коренівському районах.

Про це йдеться у сюжеті Новини ТСН від 19:30, передає ВСН.

За інформацією Міноборони РФ, це зробили близько 300 сотень військових. За версією росіян, це нібито можуть бути бійці РДК (Російський доброволольчий коорпус - Авт.), так і українські військові. Атака, твердять окупанти, почалася близько 3 ночі роботою артилерії, танків та дронів-камікадзе.

Після цього бійці почали штурмувати держкордон за підтримки 11 танків і 20 бойових машин. На них були нові розпізнавальні знаки у вигляді трикутника.

Хоча блогери пишуть, що прориву не було, місцеві пабліки рясніють пошкоджених у боях будинків і заявляють про роботу ППО. Пізніше з'явилося відео, де на території області помітили бронемашини «Страйкер». А далі на одній із трас зафільмували палаючий бензовоз та літаки.

У ЗСУ та РДК наразі також не коментували повідомлення про можливу спробу переходу через кордон.

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Теги: курська область, прорив кордону
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