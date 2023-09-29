У РФ заявляють про прорив українських сил до Курської області: що відбувається





Про це йдеться у сюжеті Новини ТСН від 19:30, передає



За інформацією Міноборони РФ, це зробили близько 300 сотень військових. За версією росіян, це нібито можуть бути бійці РДК (Російський доброволольчий коорпус - Авт.), так і українські військові. Атака, твердять окупанти, почалася близько 3 ночі роботою артилерії, танків та дронів-камікадзе.



Після цього бійці почали штурмувати держкордон за підтримки 11 танків і 20 бойових машин. На них були нові розпізнавальні знаки у вигляді трикутника.



Хоча блогери пишуть, що прориву не було, місцеві пабліки рясніють пошкоджених у боях будинків і заявляють про роботу ППО. Пізніше з'явилося відео, де на території області помітили бронемашини «Страйкер». А далі на одній із трас зафільмували палаючий бензовоз та літаки.



У ЗСУ та РДК наразі також не коментували повідомлення про можливу спробу переходу через кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переполох у Курській області. Місцева влада та телеграм-канали заявили про спробу прориву кордону з боку України у Суджанському та Коренівському районах.Про це йдеться у сюжеті Новини ТСН від 19:30, передає ВСН За інформацією Міноборони РФ, це зробили близько 300 сотень військових. За версією росіян, це нібито можуть бути бійці РДК (Російський доброволольчий коорпус - Авт.), так і українські військові. Атака, твердять окупанти, почалася близько 3 ночі роботою артилерії, танків та дронів-камікадзе.Після цього бійці почали штурмувати держкордон за підтримки 11 танків і 20 бойових машин. На них були нові розпізнавальні знаки у вигляді трикутника.Хоча блогери пишуть, що прориву не було, місцеві пабліки рясніють пошкоджених у боях будинків і заявляють про роботу ППО. Пізніше з'явилося відео, де на території області помітили бронемашини «Страйкер». А далі на одній із трас зафільмували палаючий бензовоз та літаки.У ЗСУ та РДК наразі також не коментували повідомлення про можливу спробу переходу через кордон.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію