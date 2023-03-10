У центрі Луцька волонтери збирали кошти на авто для 14 ОМБр





На Театральному майдані Луцька виставили автомобіль, який вдалося знайти у Європі, розповіла Наталія Грушка.



Така автівка – нині рідкість, говорить волонтерка. Щоб її купити довелося позичити гроші. Вартість машини — 3 тисячі 700 євро, на ремонт витратили 20 тисяч гривень.



"Цей збір уже триває десь дві неділі. Цей високий, повноприводиний бус. Зараз в Європі таких немає, но нам повезло його знайти. Він середині зроблений, як медичний. Він із заводу йде, але це не означає, що він буде суто виконувати завдання, як медичний автомобіль", — каже Наталія Грушка.



Щоб зібрати гроші на автівку — волонтери продавали солодку випічку, патріотичні сувеніри та військові трофеї, також приготували букети сушених трав.



Під час збору коштів лучанам пропонували розмалювати машину і залишити для військових побажання. Більшість залишали написи: "Ми вас чекаємо", "Бережіть себе", "Слава Україні".



6 серпня благодійна акція тривала з 8:00 до 15:00. Зі слів Наталії Грушки, завдяки збору і донатам на картку волонтерам вдалося закрити збір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 6 серпня влаштували благодійну акцію зі збору грошей на автомобіль, який незабаром передадуть військовослужбовцям 14-ї окремої механізованої бригади, які нині виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку.На Театральному майдані Луцька виставили автомобіль, який вдалося знайти у Європі, розповіла Суспільному ініціаторка акції, волонтеркаТака автівка – нині рідкість, говорить волонтерка. Щоб її купити довелося позичити гроші. Вартість машини — 3 тисячі 700 євро, на ремонт витратили 20 тисяч гривень."Цей збір уже триває десь дві неділі. Цей високий, повноприводиний бус. Зараз в Європі таких немає, но нам повезло його знайти. Він середині зроблений, як медичний. Він із заводу йде, але це не означає, що він буде суто виконувати завдання, як медичний автомобіль", — каже Наталія Грушка.Щоб зібрати гроші на автівку — волонтери продавали солодку випічку, патріотичні сувеніри та військові трофеї, також приготували букети сушених трав.Під час збору коштів лучанам пропонували розмалювати машину і залишити для військових побажання. Більшість залишали написи: "Ми вас чекаємо", "Бережіть себе", "Слава Україні".6 серпня благодійна акція тривала з 8:00 до 15:00. Зі слів Наталії Грушки, завдяки збору і донатам на картку волонтерам вдалося закрити збір.

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