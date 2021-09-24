Скільки українці платитимуть за газ взимку: в «Нафтогазі» відповіли, чи буде підвищення цін
06 серпень, 23:16
Ринкова ціна на газ для населення України становить 7,96 грн за куб. м., вожночас, реальна ринкова вартість становить 15 грн за куб. м.
Про це в інтерв'ю "NV Бізнес" заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
"Ціна газу, який поставляється приватним споживачам, становить 7,96 грн за куб. м., а ринкова ціна на газ становить близько 15 грн за куб. м", — заявив Чернишов.
Чи буде підвищення цін на газ
Чернишов сказав, що приватні споживачі зараз перебувають у чутливій ситуації.
"Діє мораторій на зростання цін. Ми забезпечимо вартість у розмірі 7,96 грн на наступну зиму. Ця різниця в тарифах скорочує можливості "Нафтогазу" сплачувати дивіденди і податки до державного бюджету. Тим самим скорочуються можливості України реалізовувати соціальні програми або програми розвитку — і це замкнуте коло. Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє у світі", — сказав Чернишов.
Він наголосив, що йдеться про захист вразливих верств населення.
"Це наше завдання як держави. Але ми не повинні постачати енергію невразливим верствам населення за заниженою ціною", — заявив Чернишов.
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Про це в інтерв'ю "NV Бізнес" заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
"Ціна газу, який поставляється приватним споживачам, становить 7,96 грн за куб. м., а ринкова ціна на газ становить близько 15 грн за куб. м", — заявив Чернишов.
Чи буде підвищення цін на газ
Чернишов сказав, що приватні споживачі зараз перебувають у чутливій ситуації.
"Діє мораторій на зростання цін. Ми забезпечимо вартість у розмірі 7,96 грн на наступну зиму. Ця різниця в тарифах скорочує можливості "Нафтогазу" сплачувати дивіденди і податки до державного бюджету. Тим самим скорочуються можливості України реалізовувати соціальні програми або програми розвитку — і це замкнуте коло. Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє у світі", — сказав Чернишов.
Він наголосив, що йдеться про захист вразливих верств населення.
"Це наше завдання як держави. Але ми не повинні постачати енергію невразливим верствам населення за заниженою ціною", — заявив Чернишов.
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