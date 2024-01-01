Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.6 серпня буря знизила свою активність — до К-індексу з 6 до 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною і в середу, 7 серпня.