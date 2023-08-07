Місячний посівний календар на серпень 2024 року: які овочі ще можна висадити





Щоб не хвилюватися, що ви можете забути про важливу справу, запам'ятайте місячний посівний календар на серпень 2024 року. Він допоможе вам краще планувати роботу у саду і на городі, отримувати дійсно ефективний результат, передає



Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на серпень 2024 року



В останній місяць літа буде чимало сприятливих днів для висаджування різних культур. Так за місячним календарем найкращими будуть дати: 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня. Наприкінці літа садити краще ті сорти рослин, які є скоростиглими, а також ті, що полюбляють прохолоду вночі.



Що та коли найкраще сіяти в серпні 2024 року



До висаджування в серпні готові деякі коренеплоди, часник і цибуля. Ці справи краще запланувати на початок місяця і більше – на його кінець:



Цибуля, часник – 1, 2, 21, 28 серпня;

Картопля, морква, буряк – 1, 2, 21, 28 серпня.

Досі можна сіяти салати, овочі, зелень для рагу та інших страв:



Салати, шпинат, кріп, петрушка – 1, 2, 21, 28 серпня;

Капуста – 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня;

Огірки, кабачки, патисони, гарбуз – 6-13 серпня;

Томати, перець, баклажани – 6-13 серпня.



А ось найкращими днями для висаджування ягід та фруктових дерев за місячним календарем на серпень 2024 року є 6-13 серпня. Також слід звернути увагу, що декоративні рослини слід сіяти в такі дні:



Цибулинні та бульбові – 21-26 серпня;

Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти – 7-18 серпня.



Несприятливі дні для роботи в саду і на городі на серпень 2024 року



Найбільш несприятливими датами наприкінці літа будуть: 3-5, 19, 22, 23 серпня. В ці дні займайтесь будь-якими іншими справами. Наприклад, обрізуванням дерев, поливанням, підживленням, захистом від хвороб чи шкідників тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хоча серпень і є останнім місяцем літа, але для садівників та городників він надзвичайно важливий, адже в саду і на городі справ точно вистачає. Наприклад, ви ще можете встигнути покращити статистику урожаю, надолуживши згаяне попередніми літніми місяцями.Щоб не хвилюватися, що ви можете забути про важливу справу, запам'ятайте місячний посівний календар на серпень 2024 року. Він допоможе вам краще планувати роботу у саду і на городі, отримувати дійсно ефективний результат, передає ТСН В останній місяць літа буде чимало сприятливих днів для висаджування різних культур. Так за місячним календарем найкращими будуть дати: 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня. Наприкінці літа садити краще ті сорти рослин, які є скоростиглими, а також ті, що полюбляють прохолоду вночі.До висаджування в серпні готові деякі коренеплоди, часник і цибуля. Ці справи краще запланувати на початок місяця і більше – на його кінець:Цибуля, часник – 1, 2, 21, 28 серпня;Картопля, морква, буряк – 1, 2, 21, 28 серпня.Досі можна сіяти салати, овочі, зелень для рагу та інших страв:Салати, шпинат, кріп, петрушка – 1, 2, 21, 28 серпня;Капуста – 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 серпня;Огірки, кабачки, патисони, гарбуз – 6-13 серпня;Томати, перець, баклажани – 6-13 серпня.А ось найкращими днями для висаджування ягід та фруктових дерев за місячним календарем на серпень 2024 року є 6-13 серпня. Також слід звернути увагу, що декоративні рослини слід сіяти в такі дні:Цибулинні та бульбові – 21-26 серпня;Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти – 7-18 серпня.Найбільш несприятливими датами наприкінці літа будуть: 3-5, 19, 22, 23 серпня. В ці дні займайтесь будь-якими іншими справами. Наприклад, обрізуванням дерев, поливанням, підживленням, захистом від хвороб чи шкідників тощо.

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