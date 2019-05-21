Коли у Луцькому зоопарку з'являться нові тварини

Коли у Луцькому зоопарку з'являться нові тварини
Аби у Луцькому зоопарку з'явились нові тварини потрібно врахувати дуже багато нюансів, зокрема й технічну можливість їх утримувати. Та й шляхів поповнення колекції «братів наших менших» не так багато.

Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко.

«Це дуже багато сукупних факторів. Від наявності вільного вольєра і до стратегії зоопарку, що ми реально можемо «потягнути» в утриманні. Адже це і зимівля, бо ж тваринка може бути теплолюбива і треба думати, чи зможемо ми її забезпечити необхідним харчуванням, температурою. Наприклад, ми ніколи не зможемо утримувати жирафа чи слона. Тому що у нас є брак території для таких тварин. Коли створювалась колекція зоопарку була своя концепція – що саме буде в експозиції чи у вольєрах. Дрібнішу тварину чи птаха можна легше обміняти», – пояснила жінка.

Вона додала, що є декілька варіантів, як у зоопарку можуть з'явитися нові тваринки.

Перший – обміни між зоопарками. Так було з ведмедями, яких обміняли на ламу та мар патагонських. Другий – коли люди купують тварин заради забавки й з часом ті виростаю та агресують, бо їм не вистачає спілкування з бобоподібними. Саме таким чином у зоопарку з'явились єноти. Третій варіант – тварини на реабілітації, зокрема лелеки, лебеді або пугачі чи сови. Якщо ж лікування повністю подіяло і тваринка одужала, то її відпускають. Коли ж, наприклад, є якісь травми, зокрема ампутації, тоді птаха лишають.

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Теги: зоопарк, луцьк, тварини
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