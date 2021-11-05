У селі на Волині провели тендер на ремонт двох пам’ятників на могилах радянських воїнів

У селі на Волині провели тендер на ремонт двох пам’ятників на могилах радянських воїнів
На кладовищі в с. Ружин Ковельського району запланували фарбування та скління пам'ятників місцевого значення – могил радянських воїнів Косаря І. Д. та майора Аманова Байрама. На це з бюджету Ковельської міської ради виділили понад 5 тис. грн.

Про це стало відомо з оголошення про закупівлю, опублікованого на майданчику для електронних торгів ProZorro, передає ВСН.

Поточний ремонт двох пам’ятників замовило управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендер оприлюднили 2 серпня, вказавши строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг із 1 по 5 серпня.

Участь у тендері взяв лише один учасник – Ковельське комунальне підприємство «Добробут», яке зобов’язалося провести ремонт за 5 412,76 грн.

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Теги: реконструкція, кладовище, тендер
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