Доба на фронті: найважча ситуація залишається на Покровському напрямку

Протягом вівторка в Україні зафіксували 136 бойовий зіткнень. Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.На Харківському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки біля Липців, Тихого і Вовчанська.На Куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колісниківки, Глушників і Новоосинового.На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Макіївки, Невського, Тернів, Торського і Серебрянського лісу.На Сіверському напрямку відбулося 21 зіткнення, захисники відбили атаки росіян біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Даріївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.На Краматорському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, зокрема, біля Часового Яру та Іванівського.На Торецькому напрямкуворог атакував 18 разів неподалік Північного, Торецька і Нью-Йорка.На Покровському захисники відбили 42 атаки окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Пантелеймонівка, Карлівка, Новожеланне і Межове. Найбільша концентрація атак – поблизу Іванівки і Желанного.На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак біля Красногорівки і Костянтинівки.На Времівському росіяни здійснили штурм підрозділів біля Водяного.На Придніпровському напрямку два ворожі штурми противника не мали успіху.Росіяни загалом за добу завдали двох ракетних ударів (три ракети), 73 авіаударів (97 КАБів), провели понад 4900 обстрілів, з них 79 – з реактивних систем залпового вогню.