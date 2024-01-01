На Хмельниччині через падіння уламків дрона пошкоджене підприємство
Сьогодні, 09:21
Сьогодні, 7 серпня, уночі під час повітряної тривоги сили ППО в межах Хмельницької області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "шахед".
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Постраждалих чи травмованих немає.
Через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.
На місці працюють усі відповідні служби.
Також у Київській області вранці фіксували ворожі дрони, працювала ППО. В ОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях до відбою. Деталі про атаку поки невідомі.
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Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Постраждалих чи травмованих немає.
Через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.
На місці працюють усі відповідні служби.
Також у Київській області вранці фіксували ворожі дрони, працювала ППО. В ОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях до відбою. Деталі про атаку поки невідомі.
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