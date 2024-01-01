На Хмельниччині через падіння уламків дрона пошкоджене підприємство

Сьогодні, 7 серпня, уночі під час повітряної тривоги сили ППО в межах Хмельницької області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "шахед".Про це повідомив начальник Хмельницької ОВАПостраждалих чи травмованих немає.Через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.На місці працюють усі відповідні служби.Також у Київській області вранці фіксували ворожі дрони, працювала ППО. В ОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях до відбою. Деталі про атаку поки невідомі.