На Хмельниччині через падіння уламків дрона пошкоджене підприємство

На Хмельниччині через падіння уламків дрона пошкоджене підприємство
Сьогодні, 7 серпня, уночі під час повітряної тривоги сили ППО в межах Хмельницької області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "шахед".

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Постраждалих чи травмованих немає.

Через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

На місці працюють усі відповідні служби.

Також у Київській області вранці фіксували ворожі дрони, працювала ППО. В ОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях до відбою. Деталі про атаку поки невідомі.

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Теги: Україна, росія, війна
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