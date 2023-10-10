У МОН почали розслідування після того, як ЗМІ дізналися про закупівлю підручників за завищеною ціною
Сьогодні, 18:03
У Міністерстві освіти й науки відреагували на інформацію від журналістів, які з’ясували, що видавництво «Атлант» друкує для МОН підручники за завищеною ціною. Там почали службове розслідування.
Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти, пише Громадське.
Там отримали інформацію що Інститут модернізації змісту освіти, який уповноважений організовувати експертизу і закупівлю підручників, уклав угоду за завищеною вартістю.
Водночас у МОН наголошують, що Інститут модернізації змісту освіти — окрема юридична особа, що займається організацією конкурсу та закупівлею підручників і посібників для шкіл.
У міністерстві кажуть, що «неухильно дотримуються антикорупційних принципів», а тому розпочали службове розслідування, про результати якого повідомлять згодом. Там також подякували журналістам «за те, що звернули увагу на можливі порушення».
Що передувало?
Журналісти-розслідувачі NGL.media з’ясували, що видавництво «Атлант», засноване менш як рік тому в Києві, за кілька місяців отримало від Міністерства освіти та науки понад 100 замовлень на випуск підручників загальною вартістю майже 180 млн гривень.
Видання стверджує, що вартість друку могла бути завищена, і прибуток «Атланту» від кількамісячної співпраці з державним «Інститутом модернізації змісту освіти» може сягнути 100-120 млн гривень.
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Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти, пише Громадське.
Там отримали інформацію що Інститут модернізації змісту освіти, який уповноважений організовувати експертизу і закупівлю підручників, уклав угоду за завищеною вартістю.
Водночас у МОН наголошують, що Інститут модернізації змісту освіти — окрема юридична особа, що займається організацією конкурсу та закупівлею підручників і посібників для шкіл.
У міністерстві кажуть, що «неухильно дотримуються антикорупційних принципів», а тому розпочали службове розслідування, про результати якого повідомлять згодом. Там також подякували журналістам «за те, що звернули увагу на можливі порушення».
Що передувало?
Журналісти-розслідувачі NGL.media з’ясували, що видавництво «Атлант», засноване менш як рік тому в Києві, за кілька місяців отримало від Міністерства освіти та науки понад 100 замовлень на випуск підручників загальною вартістю майже 180 млн гривень.
Видання стверджує, що вартість друку могла бути завищена, і прибуток «Атланту» від кількамісячної співпраці з державним «Інститутом модернізації змісту освіти» може сягнути 100-120 млн гривень.
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