Мірча Луческу став головним тренером збірної Румунії з футболу

Мірча Луческу став головним тренером збірної Румунії з футболу
Федерація футболу Румунії оголосила про призначення Мірчі Луческу головним тренером збірної Румунії з футболу.

Про це пише LB.ua.

“Після 38-річної перерви Луческу повертається до керма національної збірної, підписавши контракт на два роки, головною метою якого є кваліфікація команди на Чемпіонат світу 2026 року”, – йдеться у повідомленні Федерації.

Зазначається, що Мірча Луческу є одним із найтитулованіших і шанованих тренерів у Європі, має чудову кар’єру, що охоплює понад чотири десятиліття. Заклавши основи успішної кар'єри гравця, Луческу перейшов на тренерську роботу, де домігся помітних результатів. Він почав тренувати в 1979 році, вперше очолив збірну Румунії в період 1981-1986 років. За цей період він зумів вивести Румунію на чемпіонат Європи 1984 року з групи з Італією, Швецією, Чехословаччиною та Кіпром.

Упродовж своєї кар’єри Луческу тренував такі престижні європейські команди, як «Інтер», «Галатасарай», «Шахтар» (Донецьк), «Бешикташ», «Зеніт» (Санкт-Петербург) і «Динамо» (Київ), завоювавши понад 30 національних і міжнародних трофеїв, що перетворило його ім’я Мірча Луческу на символ досконалості в Європейському футболі, йдеться в повідомленні.

«Я на 100% продукт румунського футболу. Я дуже вірю в це покоління гравців. Це група гравців, яка може значно вирости. Те, що вони показали на чемпіонаті Європи в Німеччині, дає їм право вірити у свій потенціал, що вони можуть вийти і на чемпіонат світу. Лише одна річ привела мене до національної збірної: моя любов до футболу, мій обов’язок перед румунським футболом», – сказав Мірча Луческу.

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Теги: Мірча Луческу, тренер
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