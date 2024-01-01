Які ціни на перець, баклажани та кабачки на луцькому ринку





Скільки коштують домашні овочі на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти



Перець тут є різних сортів. Ціни стартують від 35 гривень Жовтий – 35 грн за кілограм. Зелений – 40 грн. Червоний – 55 грн, але можна знайти й за 50 грн.



Баклажани – по 25 грн.



Домашні кабачки - по 20 грн менші, а більші – по 25 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надворі серпень – пора кабачків, баклажанів та перцю.Скільки коштують домашні овочі на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти «КонкурентTV» Перець тут є різних сортів. Ціни стартують від 35 гривень Жовтий – 35 грн за кілограм. Зелений – 40 грн. Червоний – 55 грн, але можна знайти й за 50 грн.Баклажани – по 25 грн.Домашні кабачки - по 20 грн менші, а більші – по 25 грн.

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