Які ціни на перець, баклажани та кабачки на луцькому ринку
Сьогодні, 07:12
Надворі серпень – пора кабачків, баклажанів та перцю.
Скільки коштують домашні овочі на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти «КонкурентTV».
Перець тут є різних сортів. Ціни стартують від 35 гривень Жовтий – 35 грн за кілограм. Зелений – 40 грн. Червоний – 55 грн, але можна знайти й за 50 грн.
Баклажани – по 25 грн.
Домашні кабачки - по 20 грн менші, а більші – по 25 грн.
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Скільки коштують домашні овочі на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти «КонкурентTV».
Перець тут є різних сортів. Ціни стартують від 35 гривень Жовтий – 35 грн за кілограм. Зелений – 40 грн. Червоний – 55 грн, але можна знайти й за 50 грн.
Баклажани – по 25 грн.
Домашні кабачки - по 20 грн менші, а більші – по 25 грн.
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