Які ціни на перець, баклажани та кабачки на луцькому ринку

Які ціни на перець, баклажани та кабачки на луцькому ринку
Надворі серпень – пора кабачків, баклажанів та перцю.

Скільки коштують домашні овочі на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти «КонкурентTV».

Перець тут є різних сортів. Ціни стартують від 35 гривень Жовтий – 35 грн за кілограм. Зелений – 40 грн. Червоний – 55 грн, але можна знайти й за 50 грн.

Баклажани – по 25 грн.

Домашні кабачки - по 20 грн менші, а більші – по 25 грн.

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Теги: овочі, ціни
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