Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9-10 серпня
Сьогодні, 03:14
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-10 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, що вирувала останній тиждень, нарешті відступила. Вже в п'ятницю, 9 серпня, і суботу, 10 серпня, магнітосфера повернеться до норми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, що вирувала останній тиждень, нарешті відступила. Вже в п'ятницю, 9 серпня, і суботу, 10 серпня, магнітосфера повернеться до норми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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