9 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 9 серпня у журналіста, начальника відділу інформаційної політики ВНУ імені Лесі Українки Андрія Мошкуна (на фото).
Також особисте свято сьогодні відзначає головний лікар Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Леся Карпюк, громадська активістка Оксана Лойко, журналістка Тетяна Ізотова.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.
Іменинники сьогодні – Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія. Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.
Сьогодні, 9 серпня, у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу, а віряни вшановують пам'ять святого апостола Матія.
А ще 9 серпня Всесвітній день книголюбів. Це неофіційне свято, яке було започатковане в Сполучених Штатах Америки і швидко набрало популярності у всьому світі. Цей день присвячений усім, хто любить книги та читання. Він є чудовою нагодою для книголюбів відкласти всі справи і зануритися у світ літератури. Люди святкують цей день, читаючи свої улюблені книжки, відвідуючи бібліотеки, книжкові магазини або обмінюючись книжками з друзями.
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Також особисте свято сьогодні відзначає головний лікар Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Леся Карпюк, громадська активістка Оксана Лойко, журналістка Тетяна Ізотова.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.
Іменинники сьогодні – Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія. Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.
Сьогодні, 9 серпня, у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу, а віряни вшановують пам'ять святого апостола Матія.
А ще 9 серпня Всесвітній день книголюбів. Це неофіційне свято, яке було започатковане в Сполучених Штатах Америки і швидко набрало популярності у всьому світі. Цей день присвячений усім, хто любить книги та читання. Він є чудовою нагодою для книголюбів відкласти всі справи і зануритися у світ літератури. Люди святкують цей день, читаючи свої улюблені книжки, відвідуючи бібліотеки, книжкові магазини або обмінюючись книжками з друзями.
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