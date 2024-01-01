У Луцьку невідомий влаштував стрілянину

У Луцьку невідомий влаштував стрілянину
У Луцьку в одному з районів міста невідомий чоловік влаштував стрілянину.

Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає "Конкурент".

Відомо, що на місці полії зараз працює патрульна поліція.

Інформація про постраждалих не надходила.

У коментарі журналістам в поліції сказали, що на місці події наразі працює слідчо-оперативна група. Травмованих нема.

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Теги: стрільба, луцьк, поліція
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