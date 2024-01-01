У Луцьку невідомий влаштував стрілянину





Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає



Відомо, що на місці полії зараз працює патрульна поліція.



Інформація про постраждалих не надходила.



У коментарі журналістам в поліції сказали, що на місці події наразі працює слідчо-оперативна група. Травмованих нема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в одному з районів міста невідомий чоловік влаштував стрілянину.Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає "Конкурент" Відомо, що на місці полії зараз працює патрульна поліція.Інформація про постраждалих не надходила.У коментарі журналістам в поліції сказали, що на місці події наразі працює слідчо-оперативна група. Травмованих нема.

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