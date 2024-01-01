У Луцьку невідомий влаштував стрілянину
Сьогодні, 22:09
У Луцьку в одному з районів міста невідомий чоловік влаштував стрілянину.
Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає "Конкурент".
Відомо, що на місці полії зараз працює патрульна поліція.
Інформація про постраждалих не надходила.
У коментарі журналістам в поліції сказали, що на місці події наразі працює слідчо-оперативна група. Травмованих нема.
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Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає "Конкурент".
Відомо, що на місці полії зараз працює патрульна поліція.
Інформація про постраждалих не надходила.
У коментарі журналістам в поліції сказали, що на місці події наразі працює слідчо-оперативна група. Травмованих нема.
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