У Луцьку рятувальники визволили з пастки ніжку 2-річної дівчинки

У Луцьку рятувальники визволили з пастки ніжку 2-річної дівчинки
У Луцьку рятувальники визволили з пастки ніжку дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 8 серпня, обідньої пори у Луцьку рятувальники примчали на проспект Відродження за викликом на лінію 101 від стривоженої мами маленької дівчинки, чия ніжка потрапила між дерев'яних конструкцій лавочки в дворі будинку.

Ні мама, ні сама дитина (віком не більше 2-х років) не могла вивільнити ногу з пастки.

Рятувальники застосували спеціальні інструменти та безпечно надали допомогу маленькій красуні, аби та могла і далі гратись та тішити свою маму безтурботним сміхом.
У Луцьку рятувальники визволили з пастки ніжку 2-річної дівчинки

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Теги: Луцьк, рятувальники, дитина
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