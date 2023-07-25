У Луцьку рятувальники визволили з пастки ніжку 2-річної дівчинки
Сьогодні, 18:09
У Луцьку рятувальники визволили з пастки ніжку дівчинки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 серпня, обідньої пори у Луцьку рятувальники примчали на проспект Відродження за викликом на лінію 101 від стривоженої мами маленької дівчинки, чия ніжка потрапила між дерев'яних конструкцій лавочки в дворі будинку.
Ні мама, ні сама дитина (віком не більше 2-х років) не могла вивільнити ногу з пастки.
Рятувальники застосували спеціальні інструменти та безпечно надали допомогу маленькій красуні, аби та могла і далі гратись та тішити свою маму безтурботним сміхом.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 серпня, обідньої пори у Луцьку рятувальники примчали на проспект Відродження за викликом на лінію 101 від стривоженої мами маленької дівчинки, чия ніжка потрапила між дерев'яних конструкцій лавочки в дворі будинку.
Ні мама, ні сама дитина (віком не більше 2-х років) не могла вивільнити ногу з пастки.
Рятувальники застосували спеціальні інструменти та безпечно надали допомогу маленькій красуні, аби та могла і далі гратись та тішити свою маму безтурботним сміхом.
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