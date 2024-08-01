Глава оборонного комітету Бундестагу – за використання Україною німецької зброї в Курській області

Маркус Фабер не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї у боях на території Курської області росії.



Про це Фабер сказав в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, яке цитують агентство AFP та



За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає "українською зброєю", і це стосується "всіх озброєнь", включно з бойовими танками Leopard 2.



"У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права", – пояснив голова оборонного комітету Бундестагу.



Згідно з російськими повідомленнями, з вівторка українські сили просунулися вглиб російської території в районі Курської області.



Правитель Росії володимир путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви путіна.



Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.



Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.

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