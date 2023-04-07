Сьогодні ввечері обмежать споживання електроенергії для промисловості та бізнесу
Сьогодні, 16:02
Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.
Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.
Причини застосування обмежень:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.
"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", - наголошують в Укренерго.
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Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.
Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.
Причини застосування обмежень:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.
"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", - наголошують в Укренерго.
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