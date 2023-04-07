Сьогодні ввечері обмежать споживання електроенергії для промисловості та бізнесу





Про це



Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.



Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.



Причини застосування обмежень:



- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;



- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.



"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", - наголошують в Укренерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.Причини застосування обмежень:- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни."Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", - наголошують в Укренерго.

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