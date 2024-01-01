Збитки на мільйони: на Волині затримали зловмисників, які викрадали обладнання до сільгосптехніки
Сьогодні, 15:26
Збитки на мільйони гривень: волинські оперативники встановили зловмисників, які викрадали дороговартісне обладнання до сільськогосподарської техніки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Одного з них затримали співробітники кримінальної поліції учора, 7 серпня, під час спроби збуту викраденої техніки. Його спільника нещодавно спіймали на території іншої області за вчинення іншого, особливо тяжкого злочину.
Злочини зловмисники скоїли у травні-червні цього року на території Волинської області, зокрема у селі Борохів та Секунь. Вони проникали у кабіни тракторів та викрадали звідти навігаційне обладнання й антени. Сума завданих збитків підприємствам сягнула близько двох мільйонів гривень.
Волинські оперативники спільно з відділом кримінального аналізу опрацювали величезний масив інформації, зібрали речові докази та слідову інформацію на територіях, де були скоєні правопорушення.
Завдяки ретельному аналізу виявленого поліцейські встановили зловмисників й відстежили рух їхніх транспортних засобів.
Одного із фігурантів, 40-річного уродженця Херсонської області, спіймали учора на гарячому – під час збуту викраденого. В його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили викрадене обладнання. Встановлено, що прилади він намагався реалізувати за ціну нижче ринкової. Його ж спільник, 38-річний мешканець Херсонщини, нині перебуває за ґратами за скоєння розбою на Київщині.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури одному із зловмисників оголошено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Одного з них затримали співробітники кримінальної поліції учора, 7 серпня, під час спроби збуту викраденої техніки. Його спільника нещодавно спіймали на території іншої області за вчинення іншого, особливо тяжкого злочину.
Злочини зловмисники скоїли у травні-червні цього року на території Волинської області, зокрема у селі Борохів та Секунь. Вони проникали у кабіни тракторів та викрадали звідти навігаційне обладнання й антени. Сума завданих збитків підприємствам сягнула близько двох мільйонів гривень.
Волинські оперативники спільно з відділом кримінального аналізу опрацювали величезний масив інформації, зібрали речові докази та слідову інформацію на територіях, де були скоєні правопорушення.
Завдяки ретельному аналізу виявленого поліцейські встановили зловмисників й відстежили рух їхніх транспортних засобів.
Одного із фігурантів, 40-річного уродженця Херсонської області, спіймали учора на гарячому – під час збуту викраденого. В його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили викрадене обладнання. Встановлено, що прилади він намагався реалізувати за ціну нижче ринкової. Його ж спільник, 38-річний мешканець Херсонщини, нині перебуває за ґратами за скоєння розбою на Київщині.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури одному із зловмисників оголошено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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