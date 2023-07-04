На Волині затримали трьох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками

Викрили чотирьох волинян, які збували таблетки з умістом метадону.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури викрито незаконну діяльність чотирьох волинян, пов’язану з незаконним збутом наркотичного засобу метадон.Першого серпня 2024 року трьох чоловіків та одну жінку затримано і вилучено у них заборонені до вільного обігу ліки.Усім фігурантам, які уже мали конфлікти із законом, а один вчинив нові злочини під час іспитового строку, повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України).Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, четвертій – у вигляді цілодобового домашнього арешту.