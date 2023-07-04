На Волині затримали трьох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками

На Волині затримали трьох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками
Викрили чотирьох волинян, які збували таблетки з умістом метадону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури викрито незаконну діяльність чотирьох волинян, пов’язану з незаконним збутом наркотичного засобу метадон.

Першого серпня 2024 року трьох чоловіків та одну жінку затримано і вилучено у них заборонені до вільного обігу ліки.

Усім фігурантам, які уже мали конфлікти із законом, а один вчинив нові злочини під час іспитового строку, повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України).
На Волині затримали трьох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками

Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, четвертій – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Теги: Волинь, наркотики, прокуратура
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