На Волині затримали трьох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками
Сьогодні, 15:43
Викрили чотирьох волинян, які збували таблетки з умістом метадону.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури викрито незаконну діяльність чотирьох волинян, пов’язану з незаконним збутом наркотичного засобу метадон.
Першого серпня 2024 року трьох чоловіків та одну жінку затримано і вилучено у них заборонені до вільного обігу ліки.
Усім фігурантам, які уже мали конфлікти із законом, а один вчинив нові злочини під час іспитового строку, повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України).
Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, четвертій – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури викрито незаконну діяльність чотирьох волинян, пов’язану з незаконним збутом наркотичного засобу метадон.
Першого серпня 2024 року трьох чоловіків та одну жінку затримано і вилучено у них заборонені до вільного обігу ліки.
Усім фігурантам, які уже мали конфлікти із законом, а один вчинив нові злочини під час іспитового строку, повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України).
Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, четвертій – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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