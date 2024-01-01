На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром

Артуром Кушніром.



Про це Ігор Пальонка.



"26-річний воїн повернувся додому "На щиті", а ми та наступні покоління маємо жити з вічною пам’яттю та вдячністю за цей подвиг. Загибель Артура – це чергове гірке нагадування про ціну свободи та жертовність українських воїнів, які несуть службу на фронті.



Щирі співчуття мамі та брату полеглого воїна. Вічна пам’ять захисникові, який поклав своє життя в бою з російськими загарбниками", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя ще одного гідного українця, ще одного нашого земляка. Сьогодні у Володимирі прощались з молодшим лейтенантомПро це повідомив міський голова Володимира"26-річний воїн повернувся додому "На щиті", а ми та наступні покоління маємо жити з вічною пам’яттю та вдячністю за цей подвиг. Загибель Артура – це чергове гірке нагадування про ціну свободи та жертовність українських воїнів, які несуть службу на фронті.Щирі співчуття мамі та брату полеглого воїна. Вічна пам’ять захисникові, який поклав своє життя в бою з російськими загарбниками", - йдеться в повідомленні.

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