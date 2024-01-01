На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром

На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром
Війна забрала життя ще одного гідного українця, ще одного нашого земляка. Сьогодні у Володимирі прощались з молодшим лейтенантом Артуром Кушніром.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"26-річний воїн повернувся додому "На щиті", а ми та наступні покоління маємо жити з вічною пам’яттю та вдячністю за цей подвиг. Загибель Артура – це чергове гірке нагадування про ціну свободи та жертовність українських воїнів, які несуть службу на фронті.

Щирі співчуття мамі та брату полеглого воїна. Вічна пам’ять захисникові, який поклав своє життя в бою з російськими загарбниками", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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