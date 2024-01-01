На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром
Сьогодні, 16:41
Війна забрала життя ще одного гідного українця, ще одного нашого земляка. Сьогодні у Володимирі прощались з молодшим лейтенантом Артуром Кушніром.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"26-річний воїн повернувся додому "На щиті", а ми та наступні покоління маємо жити з вічною пам’яттю та вдячністю за цей подвиг. Загибель Артура – це чергове гірке нагадування про ціну свободи та жертовність українських воїнів, які несуть службу на фронті.
Щирі співчуття мамі та брату полеглого воїна. Вічна пам’ять захисникові, який поклав своє життя в бою з російськими загарбниками", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"26-річний воїн повернувся додому "На щиті", а ми та наступні покоління маємо жити з вічною пам’яттю та вдячністю за цей подвиг. Загибель Артура – це чергове гірке нагадування про ціну свободи та жертовність українських воїнів, які несуть службу на фронті.
Щирі співчуття мамі та брату полеглого воїна. Вічна пам’ять захисникові, який поклав своє життя в бою з російськими загарбниками", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Глава оборонного комітету Бундестагу – за використання Україною німецької зброї в Курській області
Сьогодні, 17:12
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром
Сьогодні, 16:41
Збитки на мільйони: на Волині затримали зловмисників, які викрадали обладнання до сільгосптехніки
Сьогодні, 15:26