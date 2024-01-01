Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями

Сьогодні, 8 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку ровели в останню дорогу двох воїнів —таПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.Мочарський Сергій Вікторовичпід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.Бущак Віктор Володимировичпід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської радиДомовини з Героями пронесли Театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. Потому присутні разом виконали Державний Гімн України.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні.