Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 14:25
Сьогодні, 8 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку ровели в останню дорогу двох воїнів — Сергія Мочарського та Віктора Бущака.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Мочарський Сергій Вікторович загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.
Бущак Віктор Володимирович загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Домовини з Героями пронесли Театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. Потому присутні разом виконали Державний Гімн України.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Мочарський Сергій Вікторович загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.
Бущак Віктор Володимирович загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Домовини з Героями пронесли Театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. Потому присутні разом виконали Державний Гімн України.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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